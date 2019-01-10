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Происшествия

СБУ обезвредила диверсанта, готовившего теракты во время президентских выборов

17:50 10 января 2019   145
сбу
Инф. «ФАКТОВ»

СБУ разоблачила и задержала очередного злоумышленника, готовившего массовые беспорядки и теракты в день президентских выборов. Установлено, что задержанный гражданин К. действовал под контролем российской ФСБ и согласовывал со спецслужбой все свои «операции».

Гражданин был задержан во время покупки очередной партии оружия — трех пистолетов ПМ.

пистолеты

Следствие выяснило, что с августа 2018 года злоумышленник успел основательно запастись оружием и боеприпасами: гражданин приобрел боевые гранаты и 11 пистолетов ПМ. Параллельно К. занимался сбытом амфетамина, а также пытался подкупить сотрудника следственных органов. За 600 долларов от следователя требовалось нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.

По месту работы и в жилье задержанного ведутся обыски. Гособвинение будет настаивать на аресте подозреваемого.

Напомним, в Харькове сотрудники СБУ разоблачили местного жителя, завербованного российскими спецслужбами. Гражданин должен был собирать данные о военнослужащих ВСУ и о дислокации частей.

Ранее были разоблачены двое агентов российских спецслужб, которые под видом священников должны были внедриться в церковные общины в Украине.

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