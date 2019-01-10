Украина

Как в Киеве в ночь на 11 января изменится движение некоторых трамваев и троллейбусов

В ночь на 11 января ( 00:30—5:00 ) в работе трамваев №№ 8 и 29 произойдут изменения. «Киевпасстранс» предупреждает пассажиров, что это связано с ремонтом трамвайной колеи на Харьковском шоссе.

Последние отправления в рейс:

- для № 8 со станции метро «Лесная» — в 23:04, 23:20; со станции метро «Позняки» — в 23:57, 00:14;

- для № 29 со станции метро «Лесная» — в 22:58, 23:15; со станции метро «Бориспольская» — в 23:48, 00:05.

В работу ночных троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н в ночь на 11 и 12 января (с 01:00 до 04:00) также вносятся изменения, что обусловлено ремонтом на проспекте Победы (Воздухофлотский путепровод).

На указанное время движение на маршрутах организовано так:

- № 92Н курсирует по проспекту Свободы, улице Порика, проспекту Правды, улицам Маршала Гречко, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому до аэропорта «Киев» (Жуляны);

- движение троллейбусов №№ 93Н и 94Н прекращается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в связи с существенным снижением температуры воздуха во всех районах Киева открылись бесплатные пункты обогрева, где желающие могут укрыться от стужи, выпить горячего чаю и выбрать себе теплые вещи.

Кроме того, в столице с 9 по 11 января можно бесплатно пройти в медпунктах экспресс-диагностику.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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