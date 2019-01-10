- 19:40 Теперь с мобильного: ЦИК обрадовал избирателей технической новинкой
- 19:30 Дипломатический скандал: МИД начал расследование в отношении первого секретаря посольства в Мексике
- 19:19 На Львовщине задержали вооруженного до зубов российского священника
- 19:14 "Не собираюсь падать духом — не дождутся": Сенцов написал письмо из колонии
- 19:02 Порошенко рассказал, кому выгоден мораторий на продажу земли
- 18:52 В школах Одессы из-за вирусов продлевают каникулы
- 18:44 В сети подняли на смех путинского пропагандиста, рассказавшего о белках и птицах на Луне
- 18:40 Сайт посольства США в Украине перестал обновляться из-за шатдауна
- 18:21 Как в Киеве в ночь на 11 января изменится движение некоторых трамваев и троллейбусов
- 18:18 Апологет "русского мира" предрек крах РПЦ
Сайт посольства США в Украине перестал обновляться из-за шатдауна
«Шатдаун» в США отразился и на работе официальных представительств Соединенных Штатов в Украине. Так, прекратил обновляться официальный сайт посольства США. Причина нерабочего состояния сайта указана на главной странице веб-представительства — обновлять сайт перестали из-за прекращения финансирования.
«Из-за временного приостановления выделения бюджетных средств обновление информации на веб-сайте будет ограничено до полного восстановления функционирования правительственных структур», — заявили в американском посольстве.
Напомним, в конце декабря 2018 года в США произошел так называемый «шатдаун» — частичное прекращение работы правительства из-за непринятия Конгрессом проекта федерального бюджета. Более 800 тысяч госслужащих были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или продолжать работать бесплатно.
Предпосылкой для «шатдауна» стали споры по поводу финансирования строительства заграждения на границе с Мексикой. Президент США Дональд Трамп настаивает на финансировании работ и начале строительства. Демократическое большинство в Палате представителей Конгресса отказалось поддержать президентскую инициативу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 2 м/с В
Давление: 747 мм