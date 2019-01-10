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Украина

Сайт посольства США в Украине перестал обновляться из-за шатдауна

18:40 10 января 2019   45
сша
Инф. «ФАКТОВ»

«Шатдаун» в США отразился и на работе официальных представительств Соединенных Штатов в Украине. Так, прекратил обновляться официальный сайт посольства США. Причина нерабочего состояния сайта указана на главной странице веб-представительства — обновлять сайт перестали из-за прекращения финансирования.

«Из-за временного приостановления выделения бюджетных средств обновление информации на веб-сайте будет ограничено до полного восстановления функционирования правительственных структур», — заявили в американском посольстве.

Напомним, в конце декабря 2018 года в США произошел так называемый «шатдаун» — частичное прекращение работы правительства из-за непринятия Конгрессом проекта федерального бюджета. Более 800 тысяч госслужащих были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или продолжать работать бесплатно.

Предпосылкой для «шатдауна» стали споры по поводу финансирования строительства заграждения на границе с Мексикой. Президент США Дональд Трамп настаивает на финансировании работ и начале строительства. Демократическое большинство в Палате представителей Конгресса отказалось поддержать президентскую инициативу.

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