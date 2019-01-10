28.03 / 28.33 32.05 / 32.64
Киев: -8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Рианна представила сексуальное белье ко Дню Валентина (фото)

20:17 10 января 2019   33
Рианна
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая американская певица и дизайнер Рианна, которая представила в Нью-Йорке свою коллекцию нижнего белья, порадовала очередной новинкой. Звезда представила комплект сексуального розового белья, в котором предлагает женщинам соблазнять любимых в День Святого Валентина.

Рианна опубликовала в Instagram несколько пикантных снимков, на которых сама позирует в разработанном ею белье. Она показала бюстгальтер с аппликациями в виде звездочек и трусики с сердечком на самом интересном месте.

«Дамское белье — это не про эксплуатацию образа женского тела, это про его воспевание. На женщин обычно смотрят как на слабых и нуждающихся, но Savage просто другая женщина. Она сильная, ответственная и она принимает ответственность за все решения, которые принимает», — рассказала перед презентацией своей коллекции Рианна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для глянца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Киев
-8

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины