Рианна представила сексуальное белье ко Дню Валентина (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая американская певица и дизайнер Рианна, которая представила в Нью-Йорке свою коллекцию нижнего белья, порадовала очередной новинкой. Звезда представила комплект сексуального розового белья, в котором предлагает женщинам соблазнять любимых в День Святого Валентина.

Рианна опубликовала в Instagram несколько пикантных снимков, на которых сама позирует в разработанном ею белье. Она показала бюстгальтер с аппликациями в виде звездочек и трусики с сердечком на самом интересном месте.

«Дамское белье — это не про эксплуатацию образа женского тела, это про его воспевание. На женщин обычно смотрят как на слабых и нуждающихся, но Savage просто другая женщина. Она сильная, ответственная и она принимает ответственность за все решения, которые принимает», — рассказала перед презентацией своей коллекции Рианна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для глянца.

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