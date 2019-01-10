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Рианна представила сексуальное белье ко Дню Валентина (фото)
Знаменитая американская певица и дизайнер Рианна, которая представила в Нью-Йорке свою коллекцию нижнего белья, порадовала очередной новинкой. Звезда представила комплект сексуального розового белья, в котором предлагает женщинам соблазнять любимых в День Святого Валентина.
Рианна опубликовала в Instagram несколько пикантных снимков, на которых сама позирует в разработанном ею белье. Она показала бюстгальтер с аппликациями в виде звездочек и трусики с сердечком на самом интересном месте.
«Дамское белье — это не про эксплуатацию образа женского тела, это про его воспевание. На женщин обычно смотрят как на слабых и нуждающихся, но Savage просто другая женщина. Она сильная, ответственная и она принимает ответственность за все решения, которые принимает», — рассказала перед презентацией своей коллекции Рианна.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
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