28.03 / 28.33 32.05 / 32.64
Киев: -7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пропавший в Карпатах лыжник снова вышел на связь

19:46 10 января 2019   1330
лыжник
Инф. «ФАКТОВ»

Заблудившийся в Карпатах горнолыжник из Киева вышел на связь. Игорь Грищенко позвонил спасателям на 101 и сообщил, что находится в домике лесника у небольшой реки. Звонок поступил около 17.00.

Спасатели определили, что звонок был сделан из Свалявского района Закарпатья. Сейчас поисково-спасательные подразделения выясняют более точные координаты места, где может находиться пропавший турист. Об этом сообщает zakarpatpost.

Напомним, 34-летний Игорь Грищенко из Киева пропал в Карпатах в районе горы Гемба. Вместе с еще одни туристом Грищенко катался там на лыжах. В спасательной операции участвуют 39 человек. Также на помощь пришли волонтеры, лесники и полицейские.

С 10 января к поискам также привлечена авиация — ведется осмотр местности с вертолета Ми-8.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»

Киев
-7

Ветер: 2 м/с  C-В
Давление: 748 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины