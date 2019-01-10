Происшествия

Пропавший в Карпатах лыжник снова вышел на связь

Заблудившийся в Карпатах горнолыжник из Киева вышел на связь. Игорь Грищенко позвонил спасателям на 101 и сообщил, что находится в домике лесника у небольшой реки. Звонок поступил около 17.00.

Спасатели определили, что звонок был сделан из Свалявского района Закарпатья. Сейчас поисково-спасательные подразделения выясняют более точные координаты места, где может находиться пропавший турист. Об этом сообщает zakarpatpost.

Напомним, 34-летний Игорь Грищенко из Киева пропал в Карпатах в районе горы Гемба. Вместе с еще одни туристом Грищенко катался там на лыжах. В спасательной операции участвуют 39 человек. Также на помощь пришли волонтеры, лесники и полицейские.

С 10 января к поискам также привлечена авиация — ведется осмотр местности с вертолета Ми-8.

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