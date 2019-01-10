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Суд в Киеве отказался признать незаконным закрытие избирательных участков на территории России
В декабре 2018 года Украина приняла волевое решение и отказалась открывать участки в России для голосования на президентских выборах. Не все сочли такую инициативу правильной, ряд политиков попытались оспорить решение в суде. 10 января стало известно, что попытка «воскресить» избирательные участки в России провалилась — судьи отклонили иск.
В суд первой инстанции в Киеве (6-й апелляционный административный суд) поступило сразу четыре иска с требованием отменить решение Центризбиркома. Суд изучил заявления и не нашел признаков того, что права истцов были хоть как-то нарушены.
Как сообщает инициатива «Опора», истцы указывали на дискриминацию избирателей и ограничение их прав по признаку места жительства. Суд не согласился, что в данном случае можно говорить о какой-то дискриминации: истцы не предъявили никаких доказательств того, что в принципе планировали голосовать в России.
Некоторые заявители не смирились с поражением и пошли в кассационный административный суд. На этом уровне решение еще не принято, вопрос рассматривается.
Напомним, после ликвидации избирательных участков в России украинским гражданам в РФ было предложено проголосовать на территории Финляндии, Грузии или Казахстана. Теоретически на участки в этих трех странах могут прийти 34 тыс. избирателей.
Выборы в 2019 году могут стать рекордными по числу кандидатов. Полный список фамилий в бюллетене станет известен после 8 февраля 2019 года.
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