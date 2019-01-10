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Украина

Борьба за Бекирова: адвокаты добились перевода политузника в больницу

22:15 10 января 2019   43
бекиров
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму адвокатам крымскотатарского активиста Эдема Бекирова удалось добиться медицинского обследования для своего подзащитного. Инвалида с ампутированной ногой уже месяц держат в СИЗО, отобрав костыли и лишив возможности двигаться. Бекирову, несмотря на его пожилой возраст и болезни, вменяют перевозку в Крым сумки с боеприпасами.

14 января Бекирова вывезут в больницу имени Семашко в Симферополе. Ближайшую неделю он будет находиться в отделении эндокринологии, поскольку страдает сахарным диабетом и другими тяжелыми заболеваниями.

Как сообщает «Крым. Реалии», стала известна судьба и другого крымскотатарского активиста, координатора движения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева, задержанного оккупантами по «делу Хизб ут-Тахрир». Мустафаева на месяц принудительно поместили в психиатрическую больницу в Крыму. 10 января срок на проведение судебно-психиатрической экспертизы вышел, и задержанного вернули обратно в СИЗО.

Напомним, Россия в аннексированном Крыму активно проводит политику вытеснения коренных жителей, в том числе крымских татар. На место выехавших прибывает население из России. С момента аннексии на полуострове зарегистрировалось более ста тысяч россиян.

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