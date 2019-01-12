Украина подготовила план по возвращению Донбасса силовым путем, — генерал

Украина

В мире продолжают следить за судьбой украинских моряков, захваченных в плен в нейтральных водах Азовского моря. На днях британские депутаты направили письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, находящимся сегодня под следствием в России. Между тем Украина анонсировала очередной проход украинского судна через Керченский пролив.

О том, будет ли Россия и далее захватывать украинские корабли в нейтральных водах, а также о судьбе наших моряков, объявивших себя военнопленными, и о политической ситуации в Украине в целом «ФАКТАМ» рассказал ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

— Мы неоднократно заявляли, что по действующему законодательству как Азовское море, так и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран — Украины и России. Мы имеем точно такое же право проходить через этот пролив, как и россияне, — говорит Василий Богдан. — Захватив наших моряков — причем в нейтральных водах, что уже доказано, — Кремль нарушил все договоренности. И очень хорошо, что мировое сообщество сейчас находится на стороне Украины. То, что заявил президент Петр Порошенко о проходе кораблей через Керченский пролив, — это правильно. Мы, еще раз повторяю, по договору имеем на это полное право.

— А если ситуация повторится и наши моряки снова попадут в плен?

— Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности.

— Вы думаете, что тогда россияне не рискнут захватить наши корабли? А глава МИД России Сергей Лавров постоянно говорит, что он не советует нашим проходить через пролив…

— Я в этом уверен. Россияне блефуют, но не будут в этом случае усугублять ситуацию. Им придется пропустить наши корабли через пролив. Если Кремлю дать возможность осуществить свой план по блокированию Керченского пролива, то это может пагубно сказаться на экономике украинского азовского региона. Порты, которые и так уже давно не работают в полную силу, просто замрут.

— На когда намечен анонсированный проход через пролив?

— Всему свое время. Украина будет свободно пользоваться и Керченским проливом и Азовским морем. Просто на этот раз мы не должны снова совершить ошибку. Нужно все очень хорошо подготовить. Для того, чтобы избежать дальнейших провокаций со стороны Кремля, в Одесский порт прибыл британский военный корабль. Если Украина даст согласие, то корабли НАТО смогут появиться и в других черноморских портах, таких как Херсон, Николаев, Очаков.

— А что будет с нашими моряками, захваченными в плен? Когда они смогут вернуться домой?

— Трудно сказать, когда вернутся. Но то, что будут дома, — это однозначно. Мы не сидим сложа руки. Оказываем военнопленным морякам правовую поддержку для их защиты в судах…

— То есть мы все-таки готовимся к суду? До этого моряков точно не отпустят?

— Суд, скорее всего, состоится. Но приговор не имеет абсолютно никакого значения. Еще раз повторю: наших моряков захватили в нейтральных водах! Какой приговор в этом случае может быть справедливым? Только оправдательный. Путин будет торговаться. У России есть такая ордынская манера: сначала захватывать, а потом торговаться. Его режим находится в каком-то Зазеркалье, в другой реальности. Я уверен, что Украина приложит все усилия, чтобы освободить ребят.

— На границе с Украиной скопилось достаточно большое количество военной силы России. Как вы думаете, они готовятся к наступлению?

— По крайней мере, до выборов это точно не произойдет. Кремль очень надеется на наши выборы, надеется на то, что Украина может резко изменить вектор своего развития с проевропейского на пророссийский. Они готовят реванш. Мы это все можем наблюдать уже сейчас. Посмотрите на некоторых кандидатов в президенты! Что они предлагают? Они все говорят о мире. Но мы не знаем, о мире какой ценой!

— Возможно ли наступление после выборов, если Путину не понравятся их результаты?

— Я не думаю, что будет полномасштабное наступление. Путин уже понял, что Украина — это не легкая добыча. Но мы готовимся отразить наступление. При этом понимаем, что опасность может прийти не только со стороны России. Кремль пытается поглотить Беларусь, поэтому Украина сейчас уделяет большое внимание также охране границы с соседней Беларусью.

— Как вы думаете, что будет с Донбассом? Удастся ли его вернуть в ближайшее время? Рассматривается ли военный вариант возврата?

— Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае.

— Что должно произойти, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли в наступление на Донбассе?

— Давайте пока не будем об этом говорить. Поживем — увидим.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «ФАКТАМ» выразил уверенность, что Россия вернет Украине Донбасс, поскольку он ей не нужен.

Фото Радио Свобода

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