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Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
В пятницу, 11 января, в немецком Оберхофе пройдет мужская спринтерская гонка на 10 километров в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
Украину в спринте представят четыре спортсмена: Артем Прима (на фото) стартует 2-м, Дмитрий Пидручный — 21-м, Сергей Семенов — 80-м и Руслан Ткаленко — 104-м. Тренерский штаб нашей сборной принял решение не задействовать в спринте Артема Тищенко.
Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
11 января (пятница)
Спринт (мужчины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Прямую видеотрансляцию мужской спринтерской гонки смотрите также на сайте «ФАКТОВ».
Отмечу, что после трех этапов топ-пятерка общего зачета Кубка мира выглядит так: Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 428 очков), Александр Логинов (Россия, 312), Симон Эдер (Австрия, 266), Симон Дестье (Франция, 266) и Мартен Фуркад (Франция, 263).
Что же касается наших биатлонистов, то Артем Прима — на 27-й позиции (115 очков), Дмитрий Пидручный — на 28-й (109), Сергей Семенов — на 36-й (61) и Артем Тищенко — на 65-й (10).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вита Семеренко попала в цветочную церемонию в спринтерской гонке в Оберхофе.
Фото biathlon.com.ua
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