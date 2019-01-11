В Германии скончался 95-летний украинец, которого объявили нацистским преступником

Мир

В среду, 9 января, в доме престарелых неподалеку от Мюнстера в возрасте 95 лет скончался Яков Палий (на фото в заголовке), который был депортирован летом 2018 года из США в Германию как нацистский преступник. Свою вину уроженец села Пядики (Украина) так и не признал.

История Палия стала, по всей видимости, последним подобным делом. Яков родился в 1923 году. Тогда Пядики находились на территории Польши. В 1939 году эти земли были присоединены к СССР и вошли в состав Украинской ССР. В 1943 году Палий поступил на службу к немцам. Он стал охранником в концлагере «Травники», где были уничтожены тысячи евреев. Есть свидетельства того, что Яков служил в зондеркоманде, которая устраивала так называемые «чистки» среди польского населения.

В 1949 году Палий попал в США в качестве беженца. Он обманул американски миграционные власти, когда заполнял анкету. В ней Яков написал, что во время войны пас свиней, в боевых действиях не участвовал, с нацистами не сотрудничал. В 1957 году Палий получил американское гражданство.

Яков женился и работал чертежником. Все у него шло тихо и гладко, однако в 2003 году на Палия поступила анонимка. В ней рассказывалось, чем он на самом деле занимался во время Второй мировой войны. У него провели обыск и обнаружили улики, доказывающие, что Палий сотрудничал с нацистами, в частности, шевроны СС. Суд длился два года. По его итогам Палий был лишен гражданства США. Американские власти хотели депортировать Якова, однако ни Украина, ни Польша, ни Германия не захотели его принимать.

Палий продолжал жить в Нью-Йорке в своем доме, вызывая возмущение общественности. Многие граждане требовали либо выслать его из страны, либо отправить в тюрьму. Депортация стала возможна только летом 2018 года, когда новое правительство Германии решило принять Якова, сочтя это своим моральным долгом. Об отправке Палия лично договаривались тогдашний государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

Судить Якова Палия в Германии никто не стал. Юристы справедливо отмечали, что подобные судебные процессы обречены на провал. Ярким доказательством тому стал суд над Иваном Демьянюком. Уроженец Киевской области служил охранником в Травниках и Собиборе. Также после войны уехал в США, также был депортирован в Германию в 2009 году. Его судили и в Израиле, и в Германии, и в Испании. Его признали виновным в убийстве 28 тысяч человек. Он подал апелляцию и умер, не дождавшись результата, в 2012 году на 92-м году жизни.

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