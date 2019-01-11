Общество

То мороз, то оттепель: синоптик спрогнозировала погоду в Украине на ближайшие выходные

Погоду в Украине в пятницу, 11 декабря, определяет циклон. Он принес в южную часть страны, в центральные и восточные регионы сильные осадки и ветер. Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в Украине уже с 15 января.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, очередной атмосферный фронт идет в западные и северные области Украины. «В субботу, 12 декабря, в этих районах выпадет снег, усилится ветер и, соответственно, будут крутить метели», — сообщает синоптик. Температура воздуха ближайшей ночью будет низкой на севере и в центре — от -10 до -18 градусов, на остальной территории она составит -2−9 градусов. Днем в субботу ощутимо потеплеет: -1−5 градусов, на северо-востоке будет холоднее — от -5 до -9 градусов.

«В воскресенье, 13 января, на Маланки, температура воздуха в течение дня на западе повысится до оттепели, на остальной территории ожидается -1−3 градуса. На юге 0 + 3 градуса. Снег наиболее вероятен в воскресенье на западе и севере», — прогнозирует синоптик.

Что же касается погоды в столице, то 12−13 января в Киеве будет идти снег, местами метели. Температура воздуха ближайшей ночью -10−13 градусов, днем 12 января — от -2 до -4 градусов. 13 января ночью -4−6 градусов, днем -1−3 градуса.

«На Василия, 14 января, в Киеве — снег, мокрый снег, порывистый ветер, -2 + 2 градуса. Поэтому в ближайшее время головы, сосуды и ноги надо беречь обязательно», — предупреждает Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал о том, какая погода ждет украинцев, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине в ближайшие дни».

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