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Ученые назвали шоколад отличным средством от кашля
Профессор Элин Морис из британского Университета Халла называет шоколад отличным средством против кашля. По мнению специалиста, этот десерт обладает даже более действенным эффектом, чем специальные лекарства — такие, как противокашлевые сиропы.
Как сообщает издание Daily Record, исследование, в котором приняли участие 163 человека, продемонстрировало, что у пациентов, принимавших содержащие какао препараты, наступало улучшение состояния в течение двух дней.
При приступах кашля может помочь даже самая обычная плитка шоколада. В особенности, его есть его медленно, рассасывая во рту.
Ранее ученые Имперского колледжа Лондона обнаружили, что содержащийся в какао алкалоид теобромин подавляет кашель лучше, чем кодеин — ингредиент, часто использующийся в лекарствах от кашля.
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