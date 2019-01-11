Происшествия

В сети показали, как работают "домушники" в Киеве (видео)

В сети появилось видео, на котором в Киеве двое неизвестных мужчин очевидно пытаются ограбить квартиру. Видео с камер наблюдения опубликовал ресурс Kyiv INFO.

Напомним, в Киеве на улице Щусева полиция задержала группу домушников у подъезда сразу после совершения ими квартирной кражи.

Запись, опубликованная Kyiv INFО, сделана в одном из многоэтажных домов в районе Березняков.

На ролике видно, как двое мужчин целенаправленно направляются в одну из квартир и проводят какие-то манипуляции с замком (возможно для дальнейшего изготовления отмычки). При этом один из них заклеивает дверные глазки в соседних квартирах, якобы какими-то объявлениями.

«Березняки. Может кто узнает мошенников. Соседи и полиция будут извещены», — говорится в сообщении Kyiv INFO.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в камеру видеонаблюдения попали квартирные воры, которые орудовали в многоэтажном доме по ул. Гетьмана, 30Б в Соломенском районе города. А под Киевом вычислили пару изобретательных квартирных воров, которые приходили «на дело» с ребенком. Маленькая дочь, по замыслу преступников, должна была послужить им хорошим прикрытием.

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