В Книгу рекордов попал самый дорогой в мире макияж: украшенные 126 бриллиантами губы (фото)

Стиль жизни

В Книгу рекордов Гиннесса занесено новое достижение — самый дорогой в мире макияж губ. В честь 50-летия ювелирной компании Rosendorff в австралийском городе Перт визажист Клэр Мак разработала дизайн и лично осуществила его исполнение, украсив губы модели 126 бриллиантами общим весом почти 23 карата. Прикрепление драгоценных камней к губам заняло более двух с половиной часов — что потребовала немало терпения, как от визажистки, так и от модели.

Сначала Клэр нанесла слой матовой черной помады, а затем каждый бриллиант приклеивала с помощью клея для фальшивых ресниц.

Стоимость необычного макияжа для губ составила почти 550 тысяч американских долларов.

На презентации на всякий случай присутствовал офицер полиции, обеспечивавший безопасность бриллиантов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинский рекордсмен- стронгмен попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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