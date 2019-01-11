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На Кубе перевернулся автобус: семеро туристов погибли, десятки ранены (фото)
На Кубе, возле города Гуантанамо, на опасном участке скользкой после дождя горной дороги перевернулся автобус транспортной компании Vía Azul с туристами, следовавший из Баракоа в столицу страны Гавану. Водитель не справился с управлением при обгоне.
Как сообщает издание Juventud Rebelde, погибли по меньшей мере семь человек. Еще 33 ранены — в том числе двое детей. Состояние шестерых пострадавших оценивается как критическое. Всего в автобусе было 40 человек, 22 из которых — иностранцы.
8 января на Кубе автобус столкнулся c поездом, в результате чего ранения получили 12 человек.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Херсонской области разбился междугородный автобус: есть пострадавшие.
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