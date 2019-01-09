В Херсонской области разбился междугородный автобус: есть пострадавшие (фото)

Происшествия

В Херсонской области в районе населенного пункта Малая Лепетиха произошло ДТП — с трассы в кювет слетел автобус «Одесса — Энергодар». В результате аварии пострадал водитель и два пассажира. Об этом сообщили в главке полиции региона.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции, медики и работники ГоСЧС.

Полицейские предварительно установили, что в связи со сложными дорожными условиями, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В автобусе было 10 человек. Пострадавшим водителю и пассажирам на месте была оказана медицинская помощь. Их направили в больницу.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия. Как сообщили в полиции, движение на данном участке дороги не ограничено.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Одессе, в котором иномарка, водитель которой не справился с управлением на скользкой дороге, вылетела на трамвайные рельсы и врезалась в опору лини электропередач . Ребенок, находившийся на заднем пассажирском сидении автомашины, вылетел через стекло левой боковой двери, прямо на трамвайные пути. Его направили в больницу. А 7 января под Одессой произошло смертельное ДТП , в котором погибла женщина, двое детей попали в больницу.

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