- 19:15 Правозащитники заявили, что оккупанты "медленно убивают" фигурантов "дела Веджие Кашка"
- 19:07 Порошенко наградил митрополитов, порвавших с УПЦ МП
- 19:07 Похудевшая Джамала впервые показала фигуру в купальнике
- 19:06 Как сэкономить на поездке в Европу: советы известной путешественницы
- 19:03 ФБР США помогает вернуть картину, исчезнувшую из Украины во время Второй мировой войны
- 18:42 В Украине ввели новую услугу — "юбилейное бракосочетание"
- 18:42 Вынесен приговор организатору сепаратистской акции, требовавшему присоединения Львовской области к Польше
- 18:25 Наибольшее количество бронетехники было продано при министре обороны Гриценко, – эксперт
- 18:24 Пропавший в Киеве подросток-аутист найден мертвым
- 18:18 В Закарпатье пограничник пытался съесть при задержании 200 долларов взятки
В Херсонской области разбился междугородный автобус: есть пострадавшие (фото)
В Херсонской области в районе населенного пункта Малая Лепетиха произошло ДТП — с трассы в кювет слетел автобус «Одесса — Энергодар». В результате аварии пострадал водитель и два пассажира. Об этом сообщили в главке полиции региона.
На место немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции, медики и работники ГоСЧС.
Полицейские предварительно установили, что в связи со сложными дорожными условиями, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В автобусе было 10 человек. Пострадавшим водителю и пассажирам на месте была оказана медицинская помощь. Их направили в больницу.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия. Как сообщили в полиции, движение на данном участке дороги не ограничено.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Одессе, в котором иномарка, водитель которой не справился с управлением на скользкой дороге, вылетела на трамвайные рельсы и врезалась в опору лини электропередач. Ребенок, находившийся на заднем пассажирском сидении автомашины, вылетел через стекло левой боковой двери, прямо на трамвайные пути. Его направили в больницу. А 7 января под Одессой произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина, двое детей попали в больницу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 743 мм