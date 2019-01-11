Здоровье

С 1 апреля лекарства можно будет получить по электронному рецепту

Электронный рецепт смогут получить пациенты, которые подписали декларацию с врачом — семейным доктором или терапевтом. Человек, у которого заканчиваются нужные лекарства, приходит к врачу, тот вносит в электронную систему необходимые данные и заверяет их своей электронной подписью. На мобильный телефон, номер которого указан в декларации, пациенту приходит сообщение с кодом. После этого человек идет в аптеку, показывает код и после сверки провизор выдает лекарства.

— Полноценно эта система заработает с апреля 2019 года в рамках программы «Доступные лекарства», которая перейдет в администрирование Национальной службы здоровья, — рассказал в эфире ObozTV спикер Минздрава Украины Александр Ябчанка. — Служба будет напрямую компенсировать аптекам стоимость лекарств.

По его словам, по электронному рецепту можно будет получить лекарства, которые пациентам оплачивает государство. Это препараты для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Со временем перечень бесплатных лекарств планируется расширить.

Пока семейные врачи и терапевты по-прежнему выписывают бумажные рецепты. Об этом «ФАКТАМ» рассказал семейный доктор амбулатории Коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-социальной помощи № 1 Святошинского района г. Киева» Сергей Елшанский:

— Пациент приходит на прием и получает рецепт, в котором указаны действующее вещество и дозировки. Рецепт выписывается на специальном бланке, заверяется печатью и подписью врача. В аптеке, которая работает по программе «Доступные лекарства», пациент получает препарат бесплатно, но имеет право с небольшой доплатой приобрести более дорогое и качественное лекарство.

Пилотный проект электронного рецепта с апреля прошлого года Минздрав Украины запустил в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Черкассах и Бахмуте. Эксперты говорят о его преимуществах, среди которых тщательный контроль за расходованием препаратов, экономия времени врачей и пациентов, борьба с фальшивыми рецептами. Также у электронных рецептов отличная «читабельность», в отличие от написанных от руки, ведь иногда над врачебным почерком ломают голову не только пациенты, но и провизоры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 2019 года украинцы смогут вернуть в аптеки лекарства. Правда, только те, которые не использовались. Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Ульяна Супрун также дала разъяснения по поводу вызова врача на дом. По словам чиновника, об этом пациент договаривается лично со своим семейным врачом. Нет приказа Минздрава, который освобождает врачей от ответственности и запрещает им ехать к вам домой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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