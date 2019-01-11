Самый возрастной футболист мира продлил контракт с «Иокогамой»

Спорт

Самый возрастной действующий профессиональный футболист в мире -- 51-летний форвард японской «Иокогамы» Кадзуйоси Миура — продлил контракт с клубом еще на один год. 26 февраля нападающему, выступающему за команду второго дивизиона чемпионата Японии, исполнится 52 года, и он проведет свой 34-й (!) сезон в профессиональном футболе.

«Я продлил контракт еще на сезон. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Всем благодарен», — заявил футболист.

Миура начинал карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» (первый японец в итальянской серии А) и загребское «Динамо».

В «Иокогаму» он перешел в 2005 году в возрасте 38 лет. В прошлом сезоне форвард провел в первенстве страны 56 минут в девяти поединках (голов не забивал), а его команда финишировала на третьем месте.

Карьеру в сборной Японии, в составе которой Миура провел 89 матчей, забил 55 мячей и выиграл в 1992-м Кубок Азии, он завершил 19 лет назад.

Кстати, в марте 2017 года Миюра вошел в историю, выйдя на поле в матче против «Нагасаки» в возрасте 50 лет и 7 дней. Он превзошел достижение англичанина Стэнли Мэтьюза (50 лет и 5 дней).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Болгарии побил рекорд легендарного сэра Стэнли Мэтьюза.

Фото Naoki Nishimura/AFLO

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