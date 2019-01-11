Кто убил шестилетнюю королеву красоты: в США объявили о раскрытии громкого преступления (фото)

Мир

В пятницу, 11 января, британская газета The Daily Mail сообщила сенсационную новость — названо имя убийцы шестилетней Джонбенет Рэмси! Это преступление было совершено 26 декабря 1996 года в городе Боулдер, штат Колорадо и стало одним из самых громких убийств на Западе за последние 20 с лишним лет. Люди не понимали, кто мог поднять руку на ангела. Именно так называли все Джонбенет, которая по праву считалась самой красивой девочкой в США.

Джонбенет Рэмси

Маленькая мисс Рэмси несмотря на свой юный возраст была национальной знаменитостью. Она победила в шести престижных детских конкурсах красоты. Ее фотографии мелькали в газетах и журнала, Джонбенет показывали по телевизору. Убийство ребенка потрясло Америку.

И вот теперь впервые за все эти годы появился реальный подозреваемый. Это 54-летний педофил Гэри Олива. В настоящее время он отбывает 10-летний срок в тюрьме Лаймон в штате Колорадо. Оливу признали виновным в хранении детской порнографии. Его арестовали в 2016 году.

Гэри Олива

Бывший одноклассник Гэри Майкл Вэйл предоставил журналистам письма, которые написал ему из тюрьмы Олива. В них он признается, что убил Джонбенет Рэмси, но утверждает, что это произошло случайно. Вот дословные выдержки из признания Оливы:

«Я никого не любил так, как Джонбенет, но я упустил ее, и она ударилась головой, а я сидел и смотрел, как она умирает. Это вышло случайно. Поверь мне. Она отличалась от других детей…»

В другом письме Олива пишет: «Джонбенет полностью изменила меня, избавила меня от всего зла, которое во мне жило. Достаточно было одного взгляда на ее красивое лицо, ее чистую красивую кожу, ее божественное тело, чтобы я понял, как был неправ, когда убивал других детей. Но только не ее, с ней произошел несчастный случай, за который я несу ответственность».

Майкл Вэйл с письмами от Гэри Оливы

Вэйл надеется, что эти письма помогут поставить точку в расследовании нашумевшего убийства, которое до сих пор остается нераскрытым. 26 декабря 1996 года мать Джонбенет Патриция Рэмси позвонила в полицию и заявила, что у нее пропала дочь. Она также сказала, что нашла письмо с требованием о выкупе. Автор письма хотел получить 118 тысяч долларов за Джонбенет.

По словам Патриции, в тот день она оставалась дома сама с двумя детьми — Джонбенет и ее старшим братом Берком. Муж, Джон Рэмси, уехал куда-то по делам. Как пропала дочь, миссис Рэмси толком объяснить не могла.

Патриция Рэмси с дочерью Джонбенет

Мистер Рэмси оказался дома раньше полиции. Он приехал с друзьями, которые тут же стали помогать ему в поисках малышки. Они осмотрели весь дом и обнаружили в подвале труп Джонбенет.

Проведенная экспертиза показала, что причиной смерти ребенка является тяжелая травма черепа. Также были следы удушения. Скорее всего, убийца использовал гарроту — палку с петлей на конце. Было подозрение, что Джонбенет подверглась сексуальному насилию. На ее нижнем белье обнаружили следы крови. Но кровь оказалась не ее. Она принадлежала неизвестному лицу.

Обстоятельства убийства были настолько туманными, что полиция подозревала родителей девочки. Рэмси переселились в Мичиган. В июне 2006 года Патриция скончалась от рака яичников. Болезнь у нее выявили в 1993 году, еще до убийства Джонбенет. В том же 2006 году был арестован бывший учитель девочки Джон Марк Карр. Началось с того, что у него обнаружили детскую порнографию. До этого Карр часто менял место работы, потому что в школах были недовольны тем, как он ведет себя с маленькими детьми. Скандала никто не хотел, Джону просто предлагали уволиться, что он и делал.

Карр отрицал свою причастность к убийству Джонбенет. Но оставался в статусе главного подозреваемого вплоть до 2010 года, когда была сделана экспертиза ДНК по новейшему методу. Она показала, что кровь на белье жертвы принадлежит другому мужчине. Свою ошибку полиция объяснила тогда тем, что Карр вел себя очень странно. Он сам связался еще в 2002 году с журналистом, который снимал документальный фильм об убийстве Джонбенет, и заявил ему, что знает имя преступника. При следующем разговоре Джон якобы признался, что испытывал сильное влечение к девочке и что это он убил ее. Он также рассказал о других детях, которые стали его жертвами. Однако все эти истории в итоге не подтвердились.

Майкл Вэйл, предоставив письма Гэри Оливы, заявил, что дело могло быть раскрыто сразу же, если бы полиция прислушалась к его сообщениям. Как утверждает Вэйл, Олива позвонил ему вечером 26 декабря 1996 года. «Он всхлипывал и повторял: „Я сделал больно маленькой девочке“. Звонок Оливы меня не удивил. Мы познакомились с ним в старших классах, продолжали поддерживать связь, созванивались на праздники. Услышав его признание, я попытался выведать у него больше информации, но он только повторял одно и тоже. Он ответил только на один мой вопрос — где он находится? Гэри сказал, что звонит мне из Боулдера, Колорадо. А на следующее утро я открыл свежую газету и прочитал об убийстве Джонбенет Рэмси, которое было совершено накануне в Боулдере!»

Вэйл утверждает также, что он тут же позвонил в полицию этого города и сообщил про Оливу. Его информацию записали, но с ним так никто и не связался. «Через три месяца я снова позвонил им. Но включился автоответчик. Я спросил, задержали они Гэри или нет. И снова перезванивать мне не стали. Я до сих пор не понимаю, почему!» — говорит Майкл.

Он заявил, что после этого специально продолжал поддерживать контакт в Оливой. «Я отвечал на его редкие звонки, старался разговорить его. И вот получил от него эти письма. Я передал их в полицию Боулдера. Мне кажется, это письменное признание. И правосудие, наконец, должно свершиться. В 2020 году Олива получит право на досрочное освобождение. И он сможет выйти из тюрьмы! И тогда я буду бояться за каждого ребенка в этой стране», — сказал Вэйл.

Есть в этой истории еще один важный момент, который Майкл никак не может понять. В одном из писем, которые написал ему Гэри, Олива утверждает: «Я признал себя виновным в убийстве Джонбенет, а также в бесчисленных нападениях на детей и сексуальном насилии по отношению к ним, я подписал множество соглашений с представителями суда в связи с этим… Я — серийный убийца. У меня психическое расстройство, которое я не в состоянии контролировать. Я рассказал детективам о всех убийствах, которые смог вспомнить. И они все записали. Но они не могут доказать ни одного из этих убийств…»

Когда Оливу арестовали в 2016 году, среди множества порнографических снимков, обнаруженных у него при обыске, были найдены также 335 фотографий Джонбенет Рэмси.

Нынешний тюремный срок в жизни Гэри не первый. В молодости он отсидел 17 месяцев по обвинению в попытке убийства родной матери. Он пытался задушить ее телефонным шнуром. Женщина потеряла сознание, а Олива убежал. Его арестовали спустя пару дней и отдали под суд.

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