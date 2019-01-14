Украина

В России дали понять, что с Крымским мостом не все в порядке, — Юрий Карин

Избирательная кампания в Украине в 2019 году обещает быть очень жесткой. В отличие от России, у нас есть сразу несколько реальных кандидатов на пост президента. О том, чего ждать украинцам в 2019 году, насколько гладко пройдут выборы и какой может быть дальнейшая судьба Донбасса, рассказал «ФАКТАМ» координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

— Оккупант сегодня делает ставку на смену власти в Украине с проевропейской на пророссийскую, — говорит Юрий Карин. — Путин уже заявлял, что намерен договариваться с «новыми властями». Само слово «договариваться» в данном контексте звучит дико, поскольку кремлевский режим на всех уровнях — от минского и нормандского форматов до рассмотрения ситуации в Украине на различных мировых площадках — показывает полную «отмороженность» и недоговороспособность. То есть данный посыл означает, что Кремль спит и видит, как власть в Украине переходит к его агентуре, которая выполняет все условия оккупантов. А по факту капитулирует перед агрессором — признает Крым российским, берет ОРДЛО на украинское финансирование с предоставлением особого статуса, останавливает все интеграционные процессы.

Для «сбычи» кремлевских мечт Россия уже активно вмешивается в украинские выборы. При чем не только финансово, но и медийно. А спецслужбы РФ активно работают на дестабилизацию ситуации внутри Украины.

— По прогнозам экспертов, «Батькивщина» и «Слуга народа» могут пройти в Верховную Раду. Способны ли эти две политсилы создать коалицию?

— По прогнозам отдельных «экспертов» и некоторым социологическим исследованиям, невероятную популярность в народе имеют удивительные персонажи (это не касается указанных в вашем вопросе). Из-за таких манипуляций тяжело представить реальную конфигурацию политических сил в будущем парламенте. На данном этапе очень тяжело делать прогнозы, поскольку предвыборная кампания полноценно не стартовала. А впереди ведь очень много интересного — соревнования по популизму, война компроматов и прочие выборные технологии. Не забываем и о гибридном соседе, любые действия которого в зависимости от реакции на них могут принести как вред, так и пользу тому или иному кандидату. Опять же, надо понимать, на кого будут делать ставку самые богатые украинцы и как эта ставка сыграет.

Если в Верховной Раде по итогам выборов 2019 года удастся сформировать проукраинское большинство, Путина можно будет поздравлять с провалом очередной «многоходовочки». Эту пилюлю не подсластит даже присутствие в составе ВР его «активов», которые имеют высокие шансы попадания в парламент.

— Увидим новые лица в Верховной Раде девятого созыва?

— Касательно новых лиц, лично я не строю никаких иллюзий. В нашем измерении, к сожалению, все новое — это подзабытое старое. То есть новые лица появляются регулярно, на ротационной основе. А основные игроки остаются прежними.

— Попробуем спрогнозировать такую ситуацию: если Кремль увидит, что его кандидаты терпят поражение на выборах, на какие провокации могут пойти наши соседи?

— Благодаря решениям украинской стороны закрыть избирательные участки на территории РФ и не допускать российских наблюдателей на выборы, у оккупанта, скажем так, пропадает гибридный инструментарий ставить под сомнение неприемлемый для него результат выборов. Естественно, будут гнусные инсинуации от российских официальных лиц, мощнейшие информкампании по дискредитации, но это уже вслед уходящему поезду. Группа «Информационное сопротивление» фиксировала попытку внедрения российской агентуры в состав общественных организаций, которые будут наблюдать за выборами и развивать нужную Кремлю волну, но это уже далеко не тот размах по сравнению с двумя обозначенными выше фактами.

Чисто теоретически можно было бы рассматривать попытку Кремля (когда там поймут, что их протеже терпят поражение) вообще сорвать выборы, осуществив военную провокацию. С последующим обвинением, естественно, украинской стороны, чтобы Украина потом ввела военное положение. Опыт после открытого акта агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе у них есть. После введения военного положения последует перенос выборов. А сейчас время играет против Вовы…

— Где в Украине в 2019 году ожидается обострение политической ситуации, или год пройдет относительно спокойно?

— Естественно, будет значительная активизация дестабилизационных мероприятий в контексте дискредитации невыгодных Кремлю политических сил и государства Украины в целом. Все по ранее озвученным нарративам — «разгул нацизма», «религиозная война», «государство-фейл», «притеснение русскоязычных и нацменьшинтсв» и прочее. Осуществляться они будут там, где мы им позволим. Так что надеемся на эффективность наших спецслужб и правоохранителей.

— Как будет развиваться сценарий на Донбассе в зависимости от того, сменится ли кардинально власть в Украине? Есть ли шанс отвоевать Донбасс или возможно только политическое урегулирование?

— Если в рамках политического урегулирования удастся принудить РФ к миру, вывести из Донбасса технику, вооружение и личный состав, а также прекратить финансирование марионеточных режимов, то силовая операция будет сведена к проведению полноценной АТО по зачистке территории от бандформирований. Необходимо будет провести гуманитарное разминирование, которое займет не один год. А также привлекать иностранных доноров для восстановления региона. «Крепкие хозяйственники» уничтожили там все…

— Ну и напоследок, не могу обойти стороной вопрос Крымского моста, так как это обычно остро волнует наших читателей. Понятно, что это больше политический проект. Но вот долго ли он простоит? Уже слышатся призывы из самой России ликвидировать его, пока не поздно. Ликвидируют?

— Я изначально говорил, что Крымский мост это чисто пиар-проект для рейтинга Путина и дерибан российского бюджета для его подельников из кооператива «Озеро». Он задумывался не для решения проблем логистического обеспечения полуострова. А постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост, это толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке. С рациональной точки зрения, в принципе, нам выгодно, чтобы он прослужил до полного вывода 40-тысячной российской группировки из украинского Крыма.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Кремль готов применить химическое оружие против мирного населения оккупированного Донбасса, чтобы потом обвинить в этом преступлении Украину.

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