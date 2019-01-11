27.97 / 28.24 31.99 / 32.53
Киев: -9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Одесского активиста Михайлика прооперировали в Германии: из легкого извлечена пуля

17:05 11 января 2019
Олег Михайлик
Инф. «ФАКТОВ»

Лидеру Одесской городской организации партии «Сила людей» Олегу Михайлику, пережившему 22 сентября минувшего года покушение и получившему тяжелое огнестрельное ранение, в пятницу, 11 января, в Германии сделали операцию и изъяли пулю из легких. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Сообщается, что национальная полиция направила в ГПУ документы, необходимые для сохранения вещественного доказательства (пули — ред.) во время операции одесскому активисту в Германии.

«Для сохранения вещественного доказательства полицейские получили решение суда по извлечению пули и необходимой медицинской документации компетентными органами Германии, 11 января, по информации иностранных коллег, операция была проведена, пулю — изъяли», — говорится в сообщении.

Национальная полиция обратилась по каналам Интерпола в компетентные органы ФРГ для оперативного информирования немецких правоохранителей о необходимости сохранения вещественных доказательств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» операцию Олегу Михайлику в немецкой клинике, которая была намечена на утро 9 января, перенесли из-за отсутствия документов, которые в Германию должны были передать украинские правоохранители. Олега Михайлика должны оперировать в одном из лучших медицинских учреждений Германии. Мюнхенский Институт криминальной медицины будет проводить независимую экспертизу пули, которой ранен активист. Немецкое правительство оплатило все расходы, связанные с экспертизой и операцией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Киев
-9

Ветер: 3 м/с  C
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины