Одесского активиста Михайлика прооперировали в Германии: из легкого извлечена пуля

Общество

Лидеру Одесской городской организации партии «Сила людей» Олегу Михайлику, пережившему 22 сентября минувшего года покушение и получившему тяжелое огнестрельное ранение, в пятницу, 11 января, в Германии сделали операцию и изъяли пулю из легких. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Сообщается, что национальная полиция направила в ГПУ документы, необходимые для сохранения вещественного доказательства (пули — ред.) во время операции одесскому активисту в Германии.

«Для сохранения вещественного доказательства полицейские получили решение суда по извлечению пули и необходимой медицинской документации компетентными органами Германии, 11 января, по информации иностранных коллег, операция была проведена, пулю — изъяли», — говорится в сообщении.

Национальная полиция обратилась по каналам Интерпола в компетентные органы ФРГ для оперативного информирования немецких правоохранителей о необходимости сохранения вещественных доказательств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» операцию Олегу Михайлику в немецкой клинике, которая была намечена на утро 9 января, перенесли из-за отсутствия документов, которые в Германию должны были передать украинские правоохранители. Олега Михайлика должны оперировать в одном из лучших медицинских учреждений Германии. Мюнхенский Институт криминальной медицины будет проводить независимую экспертизу пули, которой ранен активист. Немецкое правительство оплатило все расходы, связанные с экспертизой и операцией.

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