Скандал с «делом Михайлика»: появились новые подробности

Происшествия

Лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, переживший 22 сентября минувшего года покушение и получивший тяжелое огнестрельное ранение, заявил о переносе операции по извлечению у него пули из-за отсутствия документов, которые в Германию должны передать украинские правоохранители. Об этом Михайлик сообщил в Facebook, отметив, что сейчас находится в Германии.

По его словам, операцию в немецкой клинике должны были провести утром 9 января, о чем были уведомлены украинские правоохранители. Он акцентирует внимание на том, что «за два месяца» о месте извлечения пули из легкого знал генпрокурор Украины Юрий Луценко, которому активист предоставил необходимую информацию при личной встрече в Киеве. Как подчеркивает общественник, благодаря усилиям многих людей он сегодня находится в Германии, готов к операции морально и физически.

«Но есть одно „но“, которое просто не укладывается в моей голове, — многократно обещанные Национальной полицией Украины, Генеральной прокуратурой и генпрокурором документы об оказании международной правовой помощи до сих пор так и не дошли до немецких правоохранителей», — пишет Михайлик.

Он подчеркивает, что операция переносится на несколько дней в надежде, что документы все-таки будут подготовлены в Украине и поступят немецким правоохранителям. При этом Михайлик отмечает, что врачи и полиция Германии не могут понять, почему в Украине вовремя не подготовили соответствующий пакет документов.

По мнению общественника, правоохранительная система Украины этим показала свою несостоятельность и опозорила себя перед иностранными партнерами.

«Но эта система не оставляет мне самому никакого выбора, кроме как ложиться на операционный стол, понимая, что извлеченная пуля практически теряет весь свой смысл как важнейшее вещественное доказательство… Именно пуля могла бы вывести не только на исполнителей моего покушения, но и на посредников, и даже на заказчиков», — написал Михайлик.

Между тем стало известно, что Олега Михайлика будут оперировать в одном из лучших медицинских учреждений Германии. Об этом 10 января сообщил в Fecebook экс-замгубернатора Одесской области и кандидат в мэры Одессы Саша Боровик.

«Его будет оперировать главный хирург больницы. Мюнхенский Институт криминальной медицины будет проводить независимую экспертизу пули, которая пока еще находится в его легком. Немецкое правительство оплатило расходы, связанные с экспертизой и операцией. С Олегом провели встречу представители немецкой криминальной полиции и генеральной прокуратуры», — написал Боровик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине возникли проблемы с отправкой в Германию важных документов по делу о покушении на активиста Михайлика.

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