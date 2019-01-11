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- 17:27 Тяжелый груз: в Украине рассказали, во сколько России обходится Донбасс
Тяжелый груз: в Украине рассказали, во сколько России обходится Донбасс
Россия тратит на содержание оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей колоссальные деньги. Из российского бюджета финансируются так называемые «социальные выплаты», зарплата бюджетникам. В год только на эти нужды идет около 2 млрд долларов. Еще есть военная составляющая — РФ посылает военную технику, оружие, своих «советников» и наемников. Это тоже стоит больших денег. Об этом эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Гримчак.
«Только на гражданское финансирования (Россия тратит. — Ред.) около 2 млрд долларов, а еще военная составляющая. Она, я так понимаю, идет по другим статьям», — сказал Гримчак.
Чиновник отметил, что Кремль не прочь сбросить такой груз, тем более, что очень много ценного из оккупированных территорий уже вывезли в Россию. Власти РФ пытаются втолкнуть оккупированные территории Донбасса в Украину, но только на своих условиях
«По большому счету, они бы хотели их сбросить, но они не хотят сбрасывать просто так, а хотят на своих условиях», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ситуация на оккупированном Донбассе ухудшается с каждым днем. Эту территорию ожидает техногенная катастрофа. России в таком виде Донбасс не нужен и Путин пытается вернуть захваченные части Донецкой и Луганской областей назад в Украину, но только на своих условиях.
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