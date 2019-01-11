Похищение фигуранта "дела Вороненкова": следователи подозревают инсценировку

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Похищение в Москве криминального авторитета Юрия Василенко, которого считают одним из организаторов убийства в марте 2018 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, может быть срежиссированным. Об этом пишет издание «Лента.ру».

У российских следователей есть ряд сомнений в том, что произошедшее — похищение, а не инсценировка. Эта версия отрабатывается наряду с другими.

«Судя по видеозаписи из ресторана, выстрел в потолок был явно демонстративным, крики и шум — излишне громкими, а сама жертва похищения местами двигалась не по принуждению, а добровольно», — цитирует издание слова российского следователя.

По информации ресурса, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения мужчины. Расследование ведется по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору"и «Незаконный оборот оружия».

Похищенный — Юрий Василенко 1979 года рождения, гражданин Украины, проживавший в Москве в квартире, которую арендовал на свое имя его родной брат, гражданин России.

Следователи провели обыск в московской квартире, которую снимал мужчина. Там нашли несколько десятков единиц огнестрельного оружия и взрывчатку. В Москве Василенко якобы проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко. «Авторитет» вел практически подпольный образ жизни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 января вечером Юрий Василенко находился в ресторане «Базилик» на северо-востоке Москвы, где он часто проводил встречи. Туда вошла группа мужчин, которые потребовали у Василенко проехать с ними. На улице между ними завязалась потасовка со стрельбой, в результате которой Василенко получил ранения. После этого его «бросили» в багажник машины и уехали в неизвестном направлении.

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