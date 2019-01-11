В деле об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова всплыли новые детали

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В деле о похищении в Москве криминального авторитета Юрия Василенко, которого считают одним из организаторов убийства в марте 2018 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, существует две версии. Об этом заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

«Самая вероятная версия — это то, что зачищают свидетелей. Хотя тут есть развилка, либо кто-то вышел на Василенко, кто хочет получить от него информацию по убийству Вороненкова, либо это люди заказчика убийства, который хочет обрубить все концы», — цитирует OBOZREVATEL слова Курносовой.

По ее словам, в РФ развернулась нешуточная война между различными спецслужбами — ФСБ, МВД, СВР и Россгвардия — «все воюют со всеми».

Оппозиционерка считает, что в данной истории может быть замешан и генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает заказчиком убийства Вороненкова.

Как сообщила Курносова, сегодня стало известно о том, что одного из фигурантов дела «Трех китов» Дениса Сугробова, которое расследовал экс-депутат Госдумы Вороненков, перевели из колонии строгого режима в Рязанскую колонию для правоохранителей. Ходят слухи о том, что его могут освободить условно-досрочно. Правоохранитель стал жертвой тогдашних войн между спецслужбами, и сейчас же могут возникнуть дополнительные проблемы Феоктистова.

«Именно в разрезе войн между спецслужбами, кто-то может собирать дополнительный компромат на Олега Феоктистова, иметь на него доказательную базу, чтобы в дальнейшем как-то использовать. Не исключаю и той версии, что у Дениса Вороненкова могли остаться влиятельные друзья, которые тоже хотят получить больше информации о его убийстве», — говорит Курносова.

По ее мнению, ранее в информации Василенко не было необходимости, а с учетом войн спецслужб, сейчас эту информацию можно продать гораздо дороже.

«Три кита» — название торгового комплекса по реализации мебели. Огласку комплекс получил из-за того, что в результате коррупционного скандала столкнулись интересы силовых и таможенных органов России. Суть скандала в том, что через комплекс осуществлялась контрабанда итальянской мебели путем занижения ее веса, в результате чего стоимость товара падала в 3−7 раз.

Дело рассматривали в течение восьми лет. В результате своих постов лишились 19 высокопоставленных чиновников таможни, прокуратуры, ФСБ и других государственных органов. В расследовании по делу «Трех китов» участвовал тогда и Денис Вороненков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Интерпол объявил в международный розыск подозреваемого в заказе убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимира Тюрина.

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