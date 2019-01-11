- 19:31 Из-за непогоды ограничено движение в южных и центральных областях Украины
- 19:20 Снежная лавина ворвалась в ресторан швейцарского отеля: впечатляющие фото и видео
- 19:13 Оля Полякова похвасталась похудением дочери
- 19:12 В деле об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова всплыли новые детали
- 18:41 Похищенная убийцей ее родителей 13-летняя девочка сбежала от преступника, проведя в неволе три месяца
- 18:39 Польша заблокирует пропуск автотранспорта на границе с Украиной: названа причина и период
- 18:36 Стиль «оверсайз» скоро выйдет из моды, а суперкороткие юбки станут трендом, — Миучча Прада
- 18:36 Снежная лавина обрушилась на горнолыжный курорт в Болгарии: есть погибшие
- 18:11 Операции с картами "ПриватБанка" будут временно заблокированы: что об этом известно
- 18:10 Похищение фигуранта "дела Вороненкова": следователи подозревают инсценировку
В деле об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова всплыли новые детали
В деле о похищении в Москве криминального авторитета Юрия Василенко, которого считают одним из организаторов убийства в марте 2018 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, существует две версии. Об этом заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова.
«Самая вероятная версия — это то, что зачищают свидетелей. Хотя тут есть развилка, либо кто-то вышел на Василенко, кто хочет получить от него информацию по убийству Вороненкова, либо это люди заказчика убийства, который хочет обрубить все концы», — цитирует OBOZREVATEL слова Курносовой.
По ее словам, в РФ развернулась нешуточная война между различными спецслужбами — ФСБ, МВД, СВР и Россгвардия — «все воюют со всеми».
Оппозиционерка считает, что в данной истории может быть замешан и генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает заказчиком убийства Вороненкова.
Как сообщила Курносова, сегодня стало известно о том, что одного из фигурантов дела «Трех китов» Дениса Сугробова, которое расследовал экс-депутат Госдумы Вороненков, перевели из колонии строгого режима в Рязанскую колонию для правоохранителей. Ходят слухи о том, что его могут освободить условно-досрочно. Правоохранитель стал жертвой тогдашних войн между спецслужбами, и сейчас же могут возникнуть дополнительные проблемы Феоктистова.
«Именно в разрезе войн между спецслужбами, кто-то может собирать дополнительный компромат на Олега Феоктистова, иметь на него доказательную базу, чтобы в дальнейшем как-то использовать. Не исключаю и той версии, что у Дениса Вороненкова могли остаться влиятельные друзья, которые тоже хотят получить больше информации о его убийстве», — говорит Курносова.
По ее мнению, ранее в информации Василенко не было необходимости, а с учетом войн спецслужб, сейчас эту информацию можно продать гораздо дороже.
«Три кита» — название торгового комплекса по реализации мебели. Огласку комплекс получил из-за того, что в результате коррупционного скандала столкнулись интересы силовых и таможенных органов России. Суть скандала в том, что через комплекс осуществлялась контрабанда итальянской мебели путем занижения ее веса, в результате чего стоимость товара падала в 3−7 раз.
Дело рассматривали в течение восьми лет. В результате своих постов лишились 19 высокопоставленных чиновников таможни, прокуратуры, ФСБ и других государственных органов. В расследовании по делу «Трех китов» участвовал тогда и Денис Вороненков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Интерпол объявил в международный розыск подозреваемого в заказе убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимира Тюрина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 2 м/с С
Давление: 745 мм