Происшествия

Из-за непогоды ограничено движение в южных и центральных областях Украины

Весь день 11 января южные и центральные области Украины заметает снегом. Уже с обеда в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях начали ограничивать движение транспорта на некоторых трассах, а в Кировоградской области полностью закрыли въезды. Ограничения касаются крупнотоннажного грузового и пассажирского транспорта.

Трасса международного значения Киев — Харьков пока проездная, хотя движение по ней усложнено.

Ограничения, согласно информации комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Полтавской области, введены на трассах Н-08 (Борисполь — Запорожье), М-22 (Полтава — Александрия), Н-31 (Днепр — Решетиловка).

На трассах работает спецтехника, дежурят патрульные полицейские, а также участники сообщества взаимопомощи на дорогах.

Ранее в Николаевской области из-за сложных погодных условий — сильного снега и гололеда — ограничили движение на участке автомобильной дороги Благовещенское — Николаев. Ограничение ввели с 12:00 пятницы, 11 января.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter