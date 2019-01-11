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Из-за непогоды ограничено движение в южных и центральных областях Украины
Весь день 11 января южные и центральные области Украины заметает снегом. Уже с обеда в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях начали ограничивать движение транспорта на некоторых трассах, а в Кировоградской области полностью закрыли въезды. Ограничения касаются крупнотоннажного грузового и пассажирского транспорта.
Трасса международного значения Киев — Харьков пока проездная, хотя движение по ней усложнено.
Ограничения, согласно информации комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Полтавской области, введены на трассах Н-08 (Борисполь — Запорожье), М-22 (Полтава — Александрия), Н-31 (Днепр — Решетиловка).
На трассах работает спецтехника, дежурят патрульные полицейские, а также участники сообщества взаимопомощи на дорогах.
Ранее в Николаевской области из-за сложных погодных условий — сильного снега и гололеда — ограничили движение на участке автомобильной дороги Благовещенское — Николаев. Ограничение ввели с 12:00 пятницы, 11 января.
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