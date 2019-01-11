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Оскорбленный Олег Винник идет в суд
Популярный украинский певец, любимец женщин Олег Винник, которого неоднократно обвиняли в плагиате, решился на серьезный шаг. Исполнитель, поклонники которого по всей стране напевают его хиты, а недоброжелатели ищут в них сходство с другими песнями, решил разобраться с обидчиками в суде.
Заявление об этом сделала пресс-служба артиста. В нем говорится, что «принимая во внимание ситуацию, связанную с недобросовестными в отношении артиста действиями отдельных СМИ, которые распространяют непроверенную негативную информацию о певце, в которых Олега Винника обвиняют в плагиате музыкальных произведений артистки Лары Мелтеми, являются неправдивыми». Речь идет о песне «Возьми меня в свой плен».
В подтверждение этого прилагаются официальные документы — экспертиза Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины.
«Интернет-издания умышленно осуществляют дискредитацию певца с целью повышения популярности своих информационных ресурсов», — говорит адвокат артиста Александр Качура.
Сам же Олег Винник устал опровергать обвинения в плагиате и считает, что подобные вопросы нужно решать в суде.
«Если есть претензия — нужно решать вопрос в суде. Это нормальный европейский подход. Я ведь много работал за границей и знаю, как там относятся к авторским правам, никогда их не нарушал. Я честный артист, сам пишу слова и музыку, и сам ее исполняю», — певец еще раз повторил слова, сказанные ранее в интервью «ФАКТАМ».
С целью защиты деловой репутации и опровержения распространённой недостоверной информации адвокатом Олега Винника подан судебный иск. Дело принято к рассмотрению Печерским районным судом города Киева.
Ранее, Олега Винника обвиняли в том, что он «одолжил» мотив песни группы Joy «Touch by touch». Эту информацию также опровергла экспертная комиссия.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник стал первым украинским артистом, собравшем подряд два аншлаговых концерта в столичном Дворце спорта.
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