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В Украине снизили тарифы на электроэнергию. Но не для всех
В Украине снизили цены на электроэнергию для объединений совладельцев многоквартирных домов — до уровня стандартных тарифов для населения. Об этом в Facebook сообщила глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.
Она сослалась на решение государственного регулятора, принятое в пятницу, 11 января.
«Урегулировали цены на электроэнергию, потребляемую на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах путем отмены постановления НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года № 2010. Для указанных целей будет применен тариф на уровне, как для населения», — сообщила Кривенко.
Таким образом, тарифы для объединений совладельцев многоквартирных домов были снижены с 232 коп за кВтч до 168 коп за кВтч.
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года заработал свободный рынок электроэнергии.
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