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В Украине снизили тарифы на электроэнергию. Но не для всех

21:35 11 января 2019   214
В Украине снизили тарифы на электроэнергию. Но не для всех
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине снизили цены на электроэнергию для объединений совладельцев многоквартирных домов — до уровня стандартных тарифов для населения. Об этом в Facebook сообщила глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

Она сослалась на решение государственного регулятора, принятое в пятницу, 11 января.

«Урегулировали цены на электроэнергию, потребляемую на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах путем отмены постановления НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года № 2010. Для указанных целей будет применен тариф на уровне, как для населения», — сообщила Кривенко.

Таким образом, тарифы для объединений совладельцев многоквартирных домов были снижены с 232 коп за кВтч до 168 коп за кВтч.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года заработал свободный рынок электроэнергии.

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