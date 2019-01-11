Лучший теннисист мира со слезами рассказал о завершении карьеры (видео)

Спорт

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей (сейчас занимает 230-е место в мировом мужском рейтинге) объявил о том, что нынешний сезон станет последним в его карьере. Причина такого решения — травма бедра, из-за которой он вынужден был пропустить больше года, а, вернувшись на корт, продолжает испытывать боль.

«Я понятия не имею, когда прекратится эта боль. Надеюсь, что смогу дотерпеть до Уимблдона, потому что завершить карьеру хотел бы именно там — но не уверен, что мне это удастся. Я попробовал практически все, что можно, чтобы исправить ситуацию, но ничего не сработало.

Возможно, этот Australian Open станет моим последним турниром. Не уверен, что смогу играть через боль еще четыре или пять месяцев. Можно сделать еще одну операцию на бедре, немного более серьезную, чем предыдущая. Это позволит мне лучше чувствовать себя в обычной жизни, не испытывать боль. Я всерьез обдумываю этот вариант. Некоторые спортсмены после таких операций возобновляли карьеру, но никаких гарантий нет. В любом случае я хочу сделать ее не ради возвращения в спорт, а ради того, чтобы нормально жить", — со слезами на глазах поведал 31-летний теннисист журналистам на пресс-конференции накануне старта Australian Open.

Коллеги-соперники Энди в социальных сетях эмоционально отреагировали на сообщение британца.

«Пожалуйста, не прекращай бороться. Я представляю твою боль и грусть. Надеюсь, ты сможешь это преодолеть», — Хуан Мартин Дель Потро.

«Было здорово играть с тобой столько лет. Удачи во всем! Ты пример прекрасного спортсмена и человека», — Рафаэль Надаль.

«Мы с Энди ровесники, из одного поколения, и мне грустно видеть, с чем он столкнулся. У меня самого последние пару лет была серьезная травма локтя, и я сочувствую ему и прекрасно понимаю его эмоции. Грустно осознавать, что он может провести свой последний Australian Open, но я желаю ему всего наилучшего. Уверен, что в жизни есть много вещей, за которые можно быть благодарным», — Новак Джокович.

Отмечу, что за свою карьеру Маррей выиграл 47 турниров ATP (из которых 45 — в одиночном разряде), среди них два Уимблдона и один US Open, а также является единственным теннисистом — как среди мужчин, так и среди женщин — кому удалось стать двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Цуренко узнали соперниц на Australian Open.

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