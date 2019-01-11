Украинская телеведущая показала соблазнительные фото в купальнике на Ямайке

Шоу-бизнес

Как и большинство украинских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса, ведущая «Нового канала» Анна Олицкая устроила себе зимние каникулы на солнечном заморском курорте. Красотка две недели отрывалась на Ямайке и делилась в сети не только подробностями отдыха, но и публиковала откровенные фото в купальнике, демонстрируя свои роскошные формы.

Для того, чтобы не сидеть на одном месте и увидеть побольше интересностей, она прямо в аэропорту взяла на прокат машину и проехала пол острова. Снимками с пляжей Анна публиковала в сети.

«За первую неделю мы увидели такой колорит, который не увидишь из окна отеля! Вечеринки и ужины в ямайской семье, странные завтраки в придорожных отелях, десятки улыбчивых и любознательных ямайцев», — поделилась впечатлениями Олицкая.

Немного поколесив по острову, ведущая все же осела в комфортном отеле и в полной мере насладилась пляжным отдыхом и рассказала, что сервис на Ямайке не хуже, чем на Мальдивах. Но пожаловалась на высокие цены.

«Ямайка на миллион! Первое впечатление, когда прилетаешь сюда — бедность, неторопливость, разбитые дороги (как в Украине собственно:), неряшливость, антисанитария (не во всех, но в большинстве местах). И при всем этом цены здесь- - космос! От Нью-Йорка практически не отличаются», — рассказала Анна.

Также она отметила, если хочется колорита, красивых пляжей с лазурной водой и белым песком — Ямайка идеальный вариант.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова на отдыхе в Таиланде показала похудевшую дочь в купальнике.

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