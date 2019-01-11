Оля Полякова похвасталась похудением дочери (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая показала роскошную фигуру на пляже в Майами, а затем присоединилась к семье в Таиланде, похвасталась достижениями старшей дочери. Артистка с гордостью рассказала, как Маше удалось избавиться от лишних килограммов. Фото до и после похудения дочери она опубликовала в Instagram.

Также Оля рассказала, как 13-летняя Маша взяла себя в руки, села на строгую диету и занялась спортом, как поддерживала дочь во время марафона по похудению. Самое главное, считает певица, мотивация и сила воли. И тогда результат не заставит себя долго ждать.

«Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки, я еще ребенок (я после родов, у меня зима, депрессия, гормоны, нет силы воли! Эта девочка герой, но она сама приняла это решение и вот результат 4 месяцев, отказалась от сладкого, мучного, шоколада, фастфуда, кока-колы! И бонус чистейшая кожа лица (были прыщи!) и pole dance через день! Правда я ее поддержала, и тоже сидела на диете, что бы не есть при ней, мой результат -5, ее — 7! Так что мамочки поддерживайте детей, вместе легче! И если честно хейт на ее странице тоже ее подстегнул, так что нет худа без добра! Всем добра и маленьких попок», — написала Оля Полякова.

Сейчас Полякова вместе с семьей и продюсером отдыхает в Таиланде, где арендует виллу с роскошным видом на океан. «Наконец-то я здесь, это мой персональный рай на две недели», — призналась в сети Оля, пролетевшая полмира, чтобы оказаться в Таиланде.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак после слухов о разводе засветилась с мужем во время отдыха в Майами.

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