«Я довела себя до анорексии»: победительница «Топ-модели по-украински» (фото)

Стиль жизни

Финал второго сезона «Топ-модель по-украински» («Новый канал») закончился победой 19-летней одесситки Яны Кутишевской. Именно ее имя назвала ведущая реалити, мировая топ-модель Алла Костромичева, выбирая между Яной и Катей Польченко. Для того, чтобы выйти в финал, девушкам пришлось в течение 17 недель пройти множество непростых испытаний, десятки фотосессий, показов и неделю прожить в Афинах. В качестве приза Яна получила поездку в Нью-Йорк, 100 тысяч гривен на развитие карьеры и свою первую обложку в модном журнале.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Яна Кутишевская призналась, от чего отказалась ради участия в реалити, чего боялась больше всего и на что потратила полученный приз.

— Яна, насколько для вас ожидаемой была победа?

— На протяжении всего проекта я верила в себя и одновременно сомневалась в себе. Не скажу, что была на сто процентов уверена в победе, но и опускать руки не собиралась. Даже стоя в финале рядом с Аллой Костромичевой и Катей Польченко не могла предположить, какая будет развязка. И тут услышала свое имя! Это было как сон. На самом деле, я пришла на проект, чтобы победить, и сделала это.

— Как вы попали на проект?

— Я училась в педагогическом университете в Одессе, жила в общежитии и за компанию с подругой стала смотреть третий сезон «Супермодели по-украински». Проект мне понравился, и я решила попробовать свои силы. Тогда стартовал отбор на первый сезон «Топ-модели по-украински». Правда, меня туда не взяли. Но я не сдалась, решилась попробовать свои силы вновь.

— Почему вам отказали?

— Кстати, недавно я пересматривала этот момент. Я была совершенно не уверена в себе. Когда первый раз вышла на подиум, помню, у меня путались мысли, не знала, что сказать. Но за год многое изменилось.

— Вы готовились?

— У меня не было на это времени. Я училась в университете на факультете физического воспитания, ходила на тренировки и совершенно не было времени на кастинги. Параллельно я подала заявки в несколько модельных агентств, но везде получила отказ. В основном из-за моих татуировок.

— Сколько их у вас?!

— Шесть. Первую татуировку я набила в 14 лет. После того как сбежала из дому. Сделала татуировку на ребре 9 мая, это был якорь. Помню, мне настолько понравилось ощущение от самого процесса создания рисунка, что вскоре я набила еще одну — китайский иероглиф на лопатке, который обозначает бесконечность.

— Что сказали родители?

— Они были в шоке! У мамы были просто истерика. Но, когда я уехала учиться в Одессу, то сделала еще несколько татуировок. Я родилась в городе Котовске Одесской области, сейчас он называется Подольск. Потом переехала в Одессу, теперь живу в Киеве. Здесь у меня больше возможностей. А в университете перевелась на заочное отделение третьего курса.

— Вы решили связать свою жизнь с модельным бизнесом?

— Сейчас — да. Но я продолжаю заниматься спортом. Не бросаю и музыку — играю на гитаре, пишу песни. После проекта «Топ-модель по-украински» заключила контракт на два года с модельным агентством Аллы Костромичевой. Перед Новым годом вернулась из Шанхая, где отработала два месяца. В марте еду на съемки в Пекин.

— В Китае популярны европейки?

— Не то слово! Когда я ездила в метро, бывало, что китайцы тайно снимали меня на мобильные телефоны. Для них европейка, да еще высокая, светловолосая — это совершеннейшая экзотика!

— Какой момент на проекте стал для вас самым сложным?

— Это было испытание, когда нам надо было сниматься в стиле «ню». Все знали, что у меня был принцип — не раздеваться ради съемок. Поэтому это был сложный выбор, пришлось расставить приоритеты. Я просто поняла, что на данном этапе надо «переступить через себя».

— Что вы чувствовали, обнажаясь?

— Разочарование. Чувствовала, что предаю саму себя. Но я понимала, ради чего это делаю. Было еще одно сложное испытание, когда участницам пришлось прыгать с обрыва. Для меня самые большие страхи в жизни — это пауки, темнота и высота. Я дольше всех участников решалась на этот шаг. Пятнадцать минут стояла на обрыве и уже за 10 секунд до прыжка подумала: все равно — выиграю или нет, но не прыгну. И вдруг в голове что-то «перемкнуло», и я сделала шаг вперед. Признаюсь, это были непередаваемые ощущения, очень круто, но больше я никогда в жизни на такое не решусь!

— Говорят, у вас идеальные модельные параметры.

— Мой рост 176 сантиметров, грудь — 78, талия — 60, бедра — 87 сантиметров.

— Были когда-нибудь проблемы с весом?

— Я никогда не была полной, но в 14 лет у меня была анорексия. Я сама довела себя до такого состояния. У меня появился пунктик, что я должна быть самой худой среди подруг. Я стала терять килограммы. Мне начало нравиться, что у меня торчат кости. При росте 175 сантиметров я весила 42 килограмма! Это было сложное время, я сбегала из дому. В конце концов, папа забрал меня к себе — у него большое домашнее хозяйство — и просто меня откормил. Садился передо мной, давал огромную миску борща, толстые куски хлеба и пока я все это не съем, не уходил. Через три месяца я вернулась к нормальному весу. С тех пор вешу 51−53 килограмма. Не ограничиваю себя в еде. Сладкое не люблю, мне больше нравится мясо.

— Что изменилось в вашей жизни после проекта?

— Вся моя жизнь кардинально изменилась! Еще год назад я считала, что мой предел — работать тренером в Одессе. А сейчас я езжу за границу, побывала в Нью-Йорке. Я изменилась и в то же время осталась такой же, как была.

— На что потратили денежный приз?

— Часть суммы отдала маме, обновила гардероб, съездила в Нью-Йорк и купила новый телефон. На самом деле, я поняла, что 100 тысяч гривен — совсем небольшая сумма.

Ранее эксклюзивное интервью «ФАКТАМ» дала победительница проекта «Модель XL». 23-летняя львовянка Наталья Петрик призналась, что ей нравятся «плохие мальчики» — брутальные и с татуировками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter