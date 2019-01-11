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В оккупированном Донецке мусульман заставляют молиться под присмотром "МГБ ДНР"
Террористы «ДНР» ввели практику согласования с МГБ проповедей в мечетях, еще функционирующих на территории «республики». Об этом в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.
По его словам, имам Соборной мечети города Донецка в конце пятничной проповеди торжественно сообщил о согласованности текста проповеди с Министерством государственной безопасности.
«Мне интересно, в храмах других религий такая же ситуация, это исключительно ноу-хау для мусульман?» — задается вопросом Исмагилов.
При этом он напоминает, что в России практика подобного согласования на территории России практикуется давно.
Соборная мечеть в районе бывшего Донецкого аэропорта. До лета она 2018 года она фактически не функционировала в связи с попаданием в нее нескольких снарядов.
Напомним, в мае 2018 года в оккупированном Донецке недалеко от православного храма взорвалось неизвестное устройство. Пострадали дети.
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