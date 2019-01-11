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Парламент Македонии утвердил переименование республики
В пятницу, 11 января, парламент Македонии поддержал решение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Из 120 депутатов «за» высказался 81. Теперь за новое название соседнего государства должен проголосовать парламент Греции. И тогда на карте Европы появится новое государство.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его глава правительства Македонии Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Причем тут Греция?
Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Она так называется с античных времен. Афины опасаются, что в случае закрепления названия «Македония» за соседней страной бывшая югославская республика может в будущем предъявить территориальные претензии на греческую область.
Из-за жесткой позиции Греции по данному вопросу в ООН с 1993 года Македонию называют не иначе как Бывшая югославская республика Македония. Но не это главное. Греция блокируют вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.
Вот поэтому премьер-министр Заев сел за стол переговоров с Ципрасом. Главы правительств двух соседних стран смогли договориться. Однако на этом дело не закончилось. Через несколько месяцев в Македонии прошел референдум по вопросу «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?». Так был завуалирован вопрос о переименовании страны. Однако в голосовании приняли участие всего 37 процентов избирателей. Поэтому референдум был признан несостоявшимся.
При этом 91 процент проголосовавших поддержали Преспанское соглашение. После этого Заев заявил, что вынесет вопрос на обсуждение в парламенте. И вот теперь переименование республики поддержано на законодательном уровне. Вместе с ним парламент утвердил изменения в конституцию. Поправки содержат положение об уважении суверенитета и территориальной целостности соседних стран, а также намерение отстаивать права македонцев за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств. Это должно стать гарантией для Греции, что Республика Северная Македония никогда не станет претендовать на греческую область Македония.
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