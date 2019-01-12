Шоу-бизнес

Фильм о последствиях агрессии России в Украине получил высокую награду в США

Документальный фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта «Удаленный лай собак» (The Distant Barking of Dogs) получил награду кинопремии Cinema Eye Honors в Нью-Йорке. Об этом сообщается на Twitter-странице премии.

Фильм рассказывает о 10-летнем мальчике, растущем в зоне конфликта на востоке. Режиссер ленты Симон Леренґ Вильмонт в Facebook прежде всего поздравил с наградой героев фильма.

«Удаленный лай собак» выиграл награду на Cinema Eye Honors. Олег и Александра, вы — суперзвезды!" — написал он.

Фильм уже получил 25 наград в мире и был номинантом на лучшую ленту Европейской киноакадемии. Ленту снимали в Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Как писали «ФАКТЫ», в фильме речь идет о мальчике, который живет со своей любимой бабушкой Александрой в небольшом населенном пункте, который располагается недалеко от линии фронта вблизи Мариуполя. На примере Олега фильм демонстрирует, что значит расти в зоне боевых действий. Таким образом, «Отдаленный лай собак» раскрывает последствия агрессии России для детей востока Украины.

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