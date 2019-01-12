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Мир

В Канаде двухэтажный автобус врезался в остановку: много погибших и раненых (видео)

9:06 12 января 2019   165
Автобус на остановке
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В столице Канады Оттаве в час пик двухэтажный автобус, следовавший в пригород Каната, на большой скорости врезался в автобусную остановку. Несколько человек вылетели из автобуса через лобовое стекло. Как сообщает CTV News, погибли по меньшей мере трое — два пассажира и один человек, стоявший на остановке. Еще не менее 23 человек ранены. Девять из них — в критическом состоянии.

Правая часть второго этажа оказалась буквально срезанной крышей остановки.

Получившая травмы женщина-водитель задержана и допрошена полицией. По предварительным данным, транспортное средство занесло на обледеневшей дороге.

Видео начинается с 1 минуты и 11 секунд

Ранее, как писали «ФАКТЫ», на Кубе перевернулся автобус: семеро туристов погибли, десятки ранены.

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