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В Канаде двухэтажный автобус врезался в остановку: много погибших и раненых (видео)
В столице Канады Оттаве в час пик двухэтажный автобус, следовавший в пригород Каната, на большой скорости врезался в автобусную остановку. Несколько человек вылетели из автобуса через лобовое стекло. Как сообщает CTV News, погибли по меньшей мере трое — два пассажира и один человек, стоявший на остановке. Еще не менее 23 человек ранены. Девять из них — в критическом состоянии.
Правая часть второго этажа оказалась буквально срезанной крышей остановки.
Получившая травмы женщина-водитель задержана и допрошена полицией. По предварительным данным, транспортное средство занесло на обледеневшей дороге.
Видео начинается с 1 минуты и 11 секунд
Ранее, как писали «ФАКТЫ», на Кубе перевернулся автобус: семеро туристов погибли, десятки ранены.
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