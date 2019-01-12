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"Партизаны?" Пользователи сети бурно отреагировали на флаги Украины в сибирских лесах (видео)
В соцсетях опубликовали видео из России, на котором видно, как жителя Сибири напугали «флаги Украины» в заповеднике. Видео опубликовали в Facebook в группе Nova Gorlivka.
Видео снял россиянин в заповеднике. На деревьях мужчина увидел якобы нарисованные флаги Украины и его это напугало.
«Красноярск. В заповеднике столбы. Что творится? Почему флаги государства Украина по всему заповеднику? Куда смотрит власть?», — говорит он на видео.
Стоит отметить, что мужчина, снявший видео, ошибся, так как там нарисованы не флаги Украины. На столбах нарисованы цвета флага Украины, однако они перепутаны — с желтой полосой вверху.
Пользователи принялись живо обсуждать и даже смеяться над человеком, снявшим видео.
«Отменить в России желтую и синюю краски», — предложил один из них.
«Деревья переверни:)))» — не без доли иронии посоветовал другой.
«Партизаны!!!» — написала одна пользователь в комментариях под видео.
Как писали «ФАКТЫ», в августе 2018 года мужчина в Киеве пришел ночью в супермаркет и собирался «стрелять фашистов». Любитель «русского мира», как оказалось, перевезенный родителями в Киев из Питера тридцать лет назад, заявлял, что «Украины не существует».
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