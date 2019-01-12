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Политика

В сопровождении войск НАТО: генерал раскрыл детали нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив

9:59 12 января 2019   1492
Керченский пролив
Инф. «ФАКТОВ»

При следующем проходе украинских военных кораблей через Керченский пролив их будут сопровождать корабли НАТО. Об этом «ФАКТАМ» рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности», — сообщил он.

По словам Богдана, в таком случае у России не будет другого выхода, кроме как пропустить наши корабли.

«Я в этом уверен. Россияне блефуют, но не будут в этом случае усугублять ситуацию. Им придется пропустить наши корабли через пролив», — говорит он.

По словам генерал-лейтенанта, если Кремлю дать возможность осуществить свой план по блокированию Керченского пролива, то это может пагубно сказаться на экономике украинского азовского региона.

«Порты, которые и так уже давно не работают в полную силу, просто замрут!» — уверен он.

Полный текст интервью Василия Богдана «ФАКТАМ» читайте в материале: Украина подготовила план по возвращению Донбасса силовым путем, — генерал.

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