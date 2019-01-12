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В сопровождении войск НАТО: генерал раскрыл детали нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив
При следующем проходе украинских военных кораблей через Керченский пролив их будут сопровождать корабли НАТО. Об этом «ФАКТАМ» рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
«Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности», — сообщил он.
По словам Богдана, в таком случае у России не будет другого выхода, кроме как пропустить наши корабли.
«Я в этом уверен. Россияне блефуют, но не будут в этом случае усугублять ситуацию. Им придется пропустить наши корабли через пролив», — говорит он.
По словам генерал-лейтенанта, если Кремлю дать возможность осуществить свой план по блокированию Керченского пролива, то это может пагубно сказаться на экономике украинского азовского региона.
«Порты, которые и так уже давно не работают в полную силу, просто замрут!» — уверен он.
Полный текст интервью Василия Богдана «ФАКТАМ» читайте в материале: Украина подготовила план по возвращению Донбасса силовым путем, — генерал.
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