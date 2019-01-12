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Политика

Украина готовится возвращать Донбасс: сделано громкое заявление

11:55 12 января 2019   3402
ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. Об этом «ФАКТАМ» рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, Украина планирует возвращать Донбасс мирным дипломатическим путем.

«В первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями», — заявил он.

Богдан отметил, что проведение военной операции для решения данной проблемы возможно лишь в крайнем случае.

«На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае», — отметил он.

Полный текст интервью генерал-лейтенанта Василия Богдана «ФАКТАМ», читайте в материале: Украина подготовила план по возвращению Донбасса силовым путем, — генерал.

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