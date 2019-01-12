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Александр Цекало развелся с сестрой Брежневой
57-летний продюсер Александр Цекало, которого в ноябре застукали в ресторане в компании жгучей брюнетки, а в новогодние праздники — в обнимку с ней же в Риме, сделал сенсационное заявление о личной жизни. Он объяснил, кто эта таинственная особа, которую он обнимает и целует. Оказывается, стройную брюнетку зовут Дариной. Она — новая возлюбленная Цекало, с которой он уже успел обручиться.
«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно, — признался Александр. — Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер», — прокомментировал Цекало kp.ru
А с сестрой Веры Брежневой Викой Галушкой Цекало, оказывается, официально развелся и вскоре намерен вступить в новый брак.
Напомним, Виктория Галушка стала третьей женой Александра Цекало. Они познакомились в Киеве десять лет назад. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте у них закрутился роман и вскоре они поженились. В семье родилось двое детей: дочь Александра и сын Михаил.
Первой женой Цекало была Алена Шиферман, второй — певица Лолита Милявская. Дарья станет четвертой супругой любвеобильного продюсера. Виктория Галушка пока развод не комментирует. Но ее видели в компании друзей на вечеринке без уже бывшего мужа.
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