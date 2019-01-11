Пугачевой и Галкину предсказали расставание

Шоу-бизнес

Вокруг звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда было много слухов и сплетен. Недавно обсуждали их развод из-за молодой любовницы юмориста. Однако это оказалось очередной «уткой». Алла и Максим вместе в кругу семьи встретили Новый год и Рождество, делятся в сети совместными фото с друзьями и детьми.

И вот появились новые поводы для разговоров об очередном расставании Пугачевой и Галкина. По мнению нумеролога Клары Куздебнаевой в ближайшее время они могут пережить разрыв. Согласно ее предсказанию, через два года у пары наступит конфликтная ситуация. В 44 года у Максима начнется сложная полоса, а Алла Борисовна в это время будет переживать спад.

«Когда оба партнера находятся на спаде, идет невосприятие в партнерских отношениях», — пишет Дни.ру.

Также Куздебнаева считает, что Пугачева может преодолеть любые невзгоды, она обладает невероятным сильным характером и даже имеет экстрасенсорные способности. Этот год обещает быть для Аллы Пугачевой успешным, но ближе к концу года начнется спад, поэтому нумеролог советует певице обратить внимание на здоровье.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева готовится к первому за 10 лет сольному концерту и выпустила новую мощную песню.

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