Мир

На связь не выходит: Россия снова опозорилась в космосе

Орбитальный телескоп «Радиоастрон», запущенный Россией, перестал выходить на связь. В руководстве миссии признали, что ситуация серьезная. Об этом сообщил член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, руководитель научной программы «Радиоастрона».

По его словам, в ходе штатного сеанса связи, который состоялся 10 января не был получен ответный отклик со спутника.

«С того момента было проведено уже три нештатных сеанса связи при помощи антенн в Уссурийске и Медвежьих озерах, и упорно работающим специалистам НПО им Лавочкина пока не удалось связаться со спутником», — пояснил Ковалев, сообщает «Газета.Ru».

Однако, несмотря на отсутствие передачи телеметрической информации и управляющих команд, ученым удалось провести сеансы передачи научной информации, которые подтвердили, что аппарат скорее «жив». Понять это помогла американская антенна в Грин-Бэнке, которая вместе с подмосковной антенной в Пущино участвует в приеме научной информации с телескопа.

В коллективе «Радиоастрона» признают серьезность возникшей проблемы, поскольку связь со спутником не удается установить уже в течение нескольких сеансов связи подряд. Причина, по которой пропала связь, пока не установлена.

Отметим, что «Радиоастрон» — первый за последние десятилетия российский космический проект, нацеленный на фундаментальные исследования Вселенной. Телескоп был запущен 18 июля 2011 года с космодрома Байконур ракетой «Зенит».

Как писали «ФАКТЫ», на днях российский спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Этот спутник входил в российскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око», которая обнаруживает пуски межконтинентальных баллистических ракет.

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