Сгорел от стыда: очередное космическое фиаско России вызвало насмешки в сети

Мир

Российский спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Этот спутник входил в российскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око», которая фиксирует инфракрасное излучение в атмосфере на фоне поверхности и таким образом обнаруживает пуски межконтинентальных баллистических ракет. Ранее в сети показали видео аварии ракеты «Союз-ФГ», которая произошла при запуске с космодрома Байконур осенью 2018 года.

В России по этому поводу заявили, что спутник был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном. Сообщение о спутнике, размещенное «Дождем» в социальных сетях, вызвало массу насмешек интернет-пользователей

«От стыда сгорел».

«При Обаме Россия лучше жила».

«Ну, а виновата же как всегда Америка».

«Да, теперь можно поверить, что новая русская ракета летит по неопределённой траектории. Американцы планируют миссии на Марс, китайцы — на Луну, в Дубаи люди над небоскрёбами летают, а россиянам мультики о сверхоружии показывают».

«Сейчас расскажут, что это был ненужный спутник и у нас есть уже другое более лучшее на новых физических принципах».

«Остался только повторный запуск Рогозина на батуте со спутником в руках. Обратно — на парашюте».

«Просто начал видеть отовсюду врагов и начал бесконечно слать сигналы о нападении, ну и сгорел от перенапряга».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в NASA решили отложить визит в Соединенные Штаты главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который с 2014 года находится в американских санкционных списках. Его считают одним из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии в отношении соседей России.

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