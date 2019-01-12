Российские тюремщики уверяют, что пленные украинские моряки чувствуют себя "практически идеально"

Украина

Трое раненых украинских моряков, из числа захваченных в плен россиянами, жалуются, что не получают необходимых лекарств. Тем временем российские тюремщики не устают распространять домыслы об «идеальном состоянии здоровья» пленников.

В российской ФСИН, которой подчинены следственные изоляторы, утверждают, что якобы раненые моряки уже полностью здоровы, анализы «практически идеальные», температура в норме, ежедневно моряков осматривают специалисты-медики. Также тюремщики цинично заявили, что пленники усиленно питаются, а потому набрали вес.

Учитывая столь «радужную» картину, тюремная администрация намерена выписать пленников из больницы СИЗО и перевести в общие камеры. Кроме того, троих раненых вместе с остальными военнопленными украинскими моряками планируют 15 января собрать в суде и продлить срок пребывания под стражей еще на три месяца. Адвокат Николай Полозов получил сведения, что московские «органы» собираются расследовать «дело моряков» до конца мая.

Напомним, в тюремной больнице «Матросской тишины» содержатся трое раненых моряков. При обстреле россиянами украинских судов возле Керченского пролива были ранены Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер.

Как сообщали «ФАКТЫ», сочинения российских тюремщиков об усиленном питании украинцев-политзаключенных в местах лишения свободы неоднократно разоблачались. Так, была опровергнута нелепая выдумка представителя ФСИН о том, что на следующий день после завершения голодовки политзаключенный Олег Сенцов съел целую курицу, а вместе с ней наваристый бульон и кашу, а до этого — полноценный завтрак.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter