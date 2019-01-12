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Синоптик рассказала, какую часть Украины 12 января засыплет снегом
Атмосферный фронт, о приближении которого предупреждали синоптики, уже определяет погоду в западной и северной части Украины. Под влиянием фронта 12 января ожидаются обильные снегопады и метели в западных и северных областях.
О приходе в Украину настоящей снежной зимы рассказала синоптик Наталья Диденко. Надвигающийся атмосферный фронт обозначен розовым цветом на синоптической карте.
Напомним, в Украинском гидрометцентре предупредили, что снежная погода пришла ненадолго. В ближайшие дни вновь вернутся сильные морозы, но продержатся они недолго, так как в Украину движется теплый и влажный воздух со стороны Атлантики. Читайте об этом в статье «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине в ближайшие дни».
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