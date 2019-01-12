27.93 / 28.19 31.92 / 32.40
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Синоптик рассказала, какую часть Украины 12 января засыплет снегом

16:42 12 января 2019   168
моряки
Инф. «ФАКТОВ»

Атмосферный фронт, о приближении которого предупреждали синоптики, уже определяет погоду в западной и северной части Украины. Под влиянием фронта 12 января ожидаются обильные снегопады и метели в западных и северных областях.

О приходе в Украину настоящей снежной зимы рассказала синоптик Наталья Диденко. Надвигающийся атмосферный фронт обозначен розовым цветом на синоптической карте.

Напомним, в Украинском гидрометцентре предупредили, что снежная погода пришла ненадолго. В ближайшие дни вновь вернутся сильные морозы, но продержатся они недолго, так как в Украину движется теплый и влажный воздух со стороны Атлантики. Читайте об этом в статье «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине в ближайшие дни».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Киев
-3

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 737 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины