Синоптик рассказала, какую часть Украины 12 января засыплет снегом

Общество

Атмосферный фронт, о приближении которого предупреждали синоптики, уже определяет погоду в западной и северной части Украины. Под влиянием фронта 12 января ожидаются обильные снегопады и метели в западных и северных областях.

О приходе в Украину настоящей снежной зимы рассказала синоптик Наталья Диденко. Надвигающийся атмосферный фронт обозначен розовым цветом на синоптической карте.

Напомним, в Украинском гидрометцентре предупредили, что снежная погода пришла ненадолго. В ближайшие дни вновь вернутся сильные морозы, но продержатся они недолго, так как в Украину движется теплый и влажный воздух со стороны Атлантики. Читайте об этом в статье «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине в ближайшие дни».

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