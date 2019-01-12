Расписки для интима не нужны: обнародовано важное разъяснение о новых «сексуальных» законах

Общество

В Министерстве юстиции развенчали мифы, появившиеся после вступления в силу поправок в законы о защите от сексуального и домашнего насилия. Отвечая на лавину шуток в соцсетях по поводу «интима по расписке», в Минюсте заверили: никаких расписок от партнера получать не нужно.

«В законе об этом речь не идет… Вам достаточно получить четкое недвусмысленное согласие партнера», — разъясняют в министерстве. Представители Минюста напоминают, что расписки о согласии на интимные отношения с юридической точки зрения ничего не доказывают: подпись лица можно получить и под давлением. Кроме того, даже полученное согласие в любой момент может быть отозвано. «И если в процессе вам сказали „нет“ — оставьте человека в покое», — советуют юристы.

Разъяснили в Минюсте и другие новшества нового закона. Так, стали более четкими формулировки в статье об изнасиловании. Теперь таким преступлением будут считаться любые действия сексуального характера без добровольного согласия пострадавшего лица. Если изнасилование было совершено против супруги (супруга), в том числе и бывшего (бывшей), либо обидчик был (или находится) в близких или семейных отношениях с потерпевшим лицом, это будет отягчающим обстоятельством. Закон предусматривает за такое преступление от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 11 января вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс, которые направлены на усиления защиты от семейного и домашнего насилия. Законодательные поправки были разработаны в соответствии со Стамбульской конвенцией по данному вопросу.

Представители полиции, с которыми пообщались «ФАКТЫ», указали на ряд спорных моментов в новых «сексуальных» законах. Правоохранители считают, что некоторые статьи написаны некорректно, а потому могут стать источником злоупотреблений.

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