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"ПриватБанк" временно приостановит операции по картам: названа дата и время
Карты «ПриватБанка» не будут обслуживаться в ночь с 12 на 13 января. В банке объясняют, что это связано с обновлением процессингового центра. Для таких работ выбран период с 0.00 до 4.00 13 января, учитывая, что ночью количество транзакций по платежным картам минимальное.
Четырехчасовая пауза коснется банкоматов банка, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.
Напомним, банк не первый раз объявляет о предстоящем перерыве в работе платежных систем. В прошлый раз все банкоматы «ПриватБанка» прекратили работу в ночь на 14 октября 2018 года для проведения технологических работ.
Как сообщали «ФАКТЫ», киберполицией была разоблачена преступная группа, которая похищала деньги украинцев с их банковских карточек. Злоумышленники использовали скиммер — устройство для считывания информации с карт.
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