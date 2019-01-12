- 20:17 Гол Зозули спас «Альбасете» от поражения
- 19:57 Среди пострадавших в результате взрыва в Париже оказался украинец
- 19:57 Уже на 2-3 день после начала вирусного заболевания может развиться гайморит: что делать
- 19:35 В Магнитогорске разрушенную взрывом многоэтажку делят напополам
- 19:15 "ПриватБанк" временно приостановит операции по картам: названа дата и время
- 18:30 Расписки для интима не нужны: обнародовано важное разъяснение о новых «сексуальных» законах
- 17:46 В Краматорске в ДТП с маршруткой погибла семья
- 17:11 Нужно ли мыть машину зимой и как это правильно делать: советы автоэксперта
- 17:09 В Запорожье вынесли приговор военному, обстреливавшему людей из окна общежития
- 17:00 Биатлон в Оберхофе: видео мужской и женской гонок преследования на этапе Кубка мира
Среди пострадавших в результате взрыва в Париже оказался украинец (видео)
В результате взрыва в популярном у туристов районе Парижа пострадал гражданин Украины. С потерпевшим уже связался консул. Пострадавший мужчина получил легкие телесные повреждения и чувствует себя удовлетворительно.
Как сообщает Укринформ, мужчина жил в отеле напротив дома, где случился взрыв.
Тем временем в сети обнародованы видеозаписи, сделанные в первые минуты после взрыва в Париже.
Взрыв в жилом доме на улице Тревиз в Париже прогремел около 9 часов утра 12 января. Взрывной волной были выбиты окна в доме, разрушены внутренние строительные конструкции. Незадолго до взрыва жильцы почувствовали запах газа и вызвали пожарных. Первыми жертвами взрыва стали двое работников пожарной службы, приехавшие с проверкой. Также погибла иностранная туристка, гражданка Испании. Всего вследствие взрыва пострадали 47 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 3 м/с С
Давление: 738 мм