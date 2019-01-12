Происшествия

Среди пострадавших в результате взрыва в Париже оказался украинец (видео)

В результате взрыва в популярном у туристов районе Парижа пострадал гражданин Украины. С потерпевшим уже связался консул. Пострадавший мужчина получил легкие телесные повреждения и чувствует себя удовлетворительно.

Как сообщает Укринформ, мужчина жил в отеле напротив дома, где случился взрыв.

Тем временем в сети обнародованы видеозаписи, сделанные в первые минуты после взрыва в Париже.

Взрыв в жилом доме на улице Тревиз в Париже прогремел около 9 часов утра 12 января. Взрывной волной были выбиты окна в доме, разрушены внутренние строительные конструкции. Незадолго до взрыва жильцы почувствовали запах газа и вызвали пожарных. Первыми жертвами взрыва стали двое работников пожарной службы, приехавшие с проверкой. Также погибла иностранная туристка, гражданка Испании. Всего вследствие взрыва пострадали 47 человек.

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