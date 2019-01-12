Вселенский патриархат назначил предстоятеля Андреевской церкви в Киеве

Украина

После того, как Андреевская церковь в Киеве была передана в пользование Вселенскому патриархату и стала его официальным представительством в Украине, Константинополь определился с кандидатурой настоятеля храма.

Восстановленную ставропигию (представительство) Вселенского патриарха в Киеве будет возглавлять архимандрит Вселенского патриархата Михаил Анищенко. Ранее Анищенко был священником в православной общине в турецкой Анталии. Об этом сообщает Romfea.

Напомним, в ноябре 2018 года Андреевская церковь была передана в постоянное пользование Вселенскому патриархату на безвозмездной основе. В декабре 2018 года в праздник Святого Андрея Первозванного в Андреевской церкви состоялось необычное богослужение. В ставропигии впервые отслужили литургию священники из Константинополя.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», православным священникам в Турции пришлось бороться за умы прихожан и объяснять неправомерность политики РПЦ, запрещающей молиться в храмах Сиде и Анталии.

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