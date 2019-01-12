Общество

Просто, как чай: Супрун откликнулась на новые правила секса

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун включилась в развенчание мифов, появившихся после вступления в силу новых законов о борьбе с домашним и сексуальным насилием.

«Вокруг изменений в Уголовный кодекс буквально за один день возникло множество мифов, — отмечает и.о. министра. — Интересно, что простое понятие „согласие на секс“ вызвало столько опасений по поводу массовых надуманных обвинений в насилии».

В качестве примера того, как может выглядеть согласие на интимные отношения, и.о. министра приводит видеоролик «Просто, как чай». «Если вы понимаете, насколько абсурдно заставлять других пить чай, который они не хотят, разве сложно понять то же самое, когда речь идет о сексе?» — задают риторический вопрос авторы видео.

О том, что многие всерьез опасаются быть несправедливо обвиненными в насилии, показала бурная дискуссия в соцсетях. В ответ на публикацию Супрун пользователи продемонстрировали, что все равно не верят в важность и нужность нового закона, а потому разъяснительную работу придется продолжать.

«От этого закона пострадают не только мужчины, но и общество в целом», — утверждают комментаторы. «Сначала нужно создать результативную экономику, а потом уже „играться“ с такими вещами», — добавляют пользователи.

Те, кто поддерживают новый закон, полагают, что оппоненты просто не прочли текст документа либо просто не осознают масштабы существующей проблемы:

Самые разумные предлагают дождаться и посмотреть, как будет работать новый закон, а потом уже делать выводы.

Напомним, 11 января вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс, касающиеся сексуального насилия. Законы вызвали активную дискуссию в соцсетях, породили множество шуток о расписках от партнеров. Министерству юстиции пришлось отдельно разъяснять, что такие расписки не нужны.

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